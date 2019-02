Tunisie: CSS-Saydia, en vedette

Une nouvelle étape à fière allure et décisive qui incite les prétendants au titre de bien serrer les rangs et de s'investir à fond. C'est le cas également pour ceux qui aspirent au maintien.

Le plus dur de l'épreuve commencera le mercredi 27 février. Les douze équipes disposent ainsi de quinze jours pour préparer leurs affaires tout en tirant les conclusions nécessaires de leur long parcours de la première tranche de l'exercice.

La seconde phase s'étalera sur dix journées en aller et retour et totalisera 60 rencontres. Le verdict final quant à la consécration aussi bien pour le maintien que la relégation sera connu au plus tard fin avril.

Pour la course au titre, le sort a voulu que seul le Club Olympique de Kélibia dispute les deux premiers rounds à domicile, alors que la Saydia effectuera deux déplacements de suite.

Le débat des titans, l'Etoile du Sahel qui a bénéficié de deux points de bonus et l'Espérance de Tunis qui s'est contentée d'un seul, aura lieu à la salle Zouaoui de Tunis à l'occasion de la troisième journée coïncidant avec le derby banlieusard à Sidi Bou Saïd entre la Saydia et l'ASM. Ces deux mêmes formations auront fort à faire en début de course en affrontant le Club Sfaxien.

Deux points de bonus pour la Mouloudia

Pour la course au maintien, la Mouloudia entre avec deux points de bonus et aura l'avantage d'évoluer à domicile pour les deux premières journées.

L'ASTélécoms de Sfax entamera avec un seul point et ira à se produire le jour inaugural à La Soukra, à une journée du derby de Sfax.

Les forces dans l'opération sauvetage sont sensiblement égales et toutes les éventualités demeureront possibles.

Play-off

1ère journée : COK-ESS/EST-ASM/CSS-SSBS

2e journée : ESS-SSBS/ASM-CSS/COK-EST

3e journée : EST-ESS/CSS-COK/SSBS-ASM

4e journée : ESS-ASM/COK-SSBS/EST-CSS

5e journée : CSS-ESS/SSBS-EST/ASM-COK

Play-out

1ère journée : MSB-USC/TAC-ASTS/USTS-CSHL

2e journée : USC-CSHL/ASTS-USTS/MSB-TAC

3e journée : TAC-USC/USTS-MSB/CSHL-ASTS

4e journée : USC-ASTS/MSB-CSHL/TAC-USTS

5e journée : USTS-USC/CSHL-TAC/ASTS-MSB

Coupe de Tunisie : l'ordre des rencontres des tours

Le tirage au sort orienté et basé sur le classement final de la phase initiale de la Nationale A nous a donné l'ordre des rencontres des trois premiers tours de la coupe de Tunisie.

Huitièmes de finale

ESS et EST : exemptes

ASM-CSHL

SSBS-Boumhel Bassatine

USC-CSS

ASTS-COK

ESRadès-TAC

Les rencontres se joueront le 16 février sur les terrains des équipes citées en premier lieu

Quarts de finale

ESS-vainqueur CSHL-ASM

EST-vainqueur ESR-TAC

Vainqueur USTS-MSB-vainqueur SSBS-Boumhel

Vainqueur USC-CSS-vainqueur ASTS-COK.

En cas de qualification en demi-finales, l'EST affrontera le CSS et l'ESS jouera contre la Saydia.

Un tirage au sort s'imposera pour déterminer uniquement le lieu des rencontres des quarts et demi-finales.