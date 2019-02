Burkina Faso: Abdoul Karim Sango - « Depuis ma prise de fonction, je continue de payer des dettes »

Le ministère de la Culture, des arts et du tourisme a organisé une conférence de presse le 12 février 2019, au siège du FESPACO à Ouagadougou. Faire le bilan de la gestion des activités du ministère depuis sa prise de fonction en 2018 et dévoiler les différentes perspectives, tel était l'objectif du point de presse.

C'est au cours d'une conférence de presse que le ministre de la Culture, des arts et du tourisme (MCAT), Abdoul Karim Sango, le 12 févier dernier, a fait le bilan de sa gestion d'une année à la tête dudit ministère.

Cette conférence de presse qui a duré plus de deux heures d'horloge, a permis au premier responsable du département, de faire, point par point, le bilan des différentes activités menées par son ministère ainsi que les perspectives à venir.

D'emblée, le ministre Abdoul Karim Sango a laissé entendre que son département, malgré les problèmes de financements et des dettes qu'il encourt, n'a pas manqué de tenir et d'organiser des évènements dans presque tous les secteurs d'activités du ministère. « Il y a certaines dettes que je continue de payer depuis ma prise de fonction. Même à vous les médias, nous avons des factures non payées.

Mais nous nous attacherons à les régler dès que possible. S'il vous plaît, comprenez nous ». C'est ce que le ministre Abdoul Karim Sango a déclaré aux journalistes.

Les objectifs stratégiques du MCAT, a-t-il noté, c'est de promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entrepreneuriat culturel, mais aussi d'améliorer l'attractivité touristique du Burkina et renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles dans le domaine de la culture et du tourisme. Certes, des résultats significatifs ont été enregistrés, selon le ministre.

Du reste, beaucoup de choses restent à faire, surtout dans le domaine du tourisme dont les priorités de 2019-2020 de son département en lien avec le gouvernement, notamment le PNDES, consisteront en la mise en œuvre des actions de la stratégie nationale de la culture et du tourisme.

« A ma prise de fonction, je savais que je devrais m'attendre à des problèmes de finances et de gestion. Parce que c'est un ministère à problèmes. Les artistes tirent et le personnel aussi n'est pas en reste de revendications.

Mais je dirai à ces agents et artistes qui organisent des sit-in et des marches pour demander la démission d'un DG ou d'un autre directeur quelconque, de se calmer, car je n'enlèverai jamais un DG ou un agent à un poste dans lequel il est efficace au détriment d'un autre qui viendra faire plaisir à ses camarades », a-t-il déclaré.

Avant de décliner les objectifs du ministère en 2019, le ministre Abdoul Karim Sango a indiqué qu'ils vont travailler à rationaliser les objectifs, surtout en termes de finances et de ressources. Pour ce qui est des perspectives de l'année 2019 au niveau de la culture, le ministre a noté l'organisation de la 26e édition du FESPACO et la célébration de son cinquantenaire.

Il a aussi fait cas de l'organisation de la 15e édition de la foire internationale du livre de Ouagadougou et l'organisation de grandes conférences publiques régionales sur la place des valeurs culturelles dans la transformation positive de la nation burkinabè.

« Nous allons renforcer le dispositif d'accompagnement technique et financier des projets structurants des entrepreneurs et opérateurs culturels à travers le fonds de développement culturel et touristique. Une chose qui nous permettra de faire l'opérationnalisation de la fusion SNC et maison de la culture de Bobo-Dioulasso », a-t-il souligné.

Dans le domaine du tourisme, a-t-il poursuivi, une stratégie marketing forte sera mise en œuvre pour la promotion de la destination Burkina Faso.

Aussi, il est prévu la mise en place d'un mécanisme de facilitation d'accès aux visas, ainsi que la restructuration et le repositionnement de l'Organisation nationale du tourisme burkinabè (ONTB). Mais pour atteindre ces objectifs, a martelé le ministre Abdoul Karim Sango, une organisation forte sera faite dans les jours à venir au sein de son département.