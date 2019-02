Ile Maurice: Energie - Le Premier ministre adjoint participe à la conférence PetroTech 2019 à New Delhi

communiqué de presse

Le Premier ministre adjoint et ministre de l'Energie et des Services publics, M. Ivan Collendavelloo, actuellement à New Delhi, en Inde, a participé, du 10 au 12 février 2019, à la conférence PetroTech 2019. La conférence, organisée par le ministère du Pétrole et du Gaz naturel de l'Inde, avait pour thème principal 'Façonner le nouveau monde énergétique à travers l'innovation et la collaboration'.

Cet événement biannuel offre une opportunité aux experts nationaux et internationaux de partager leurs connaissances, expertise et expériences par rapport aux dernières technologies dans l'industrie pétrolière et gazière.

M. Collendavelloo a pris la parole, le 10 février, lors d'une séance ministérielle sur l'énergie sûre et durable pour tous. Il a souligné que les petits États insulaires sont les plus touchés par le changement climatique bien qu'ils produisent le moins d'émissions de carbone. Il a aussi évoqué l'impact de telles émissions sur les îles, en prenant l'exemple du cyclone qui a frappé Rodrigues récemment.

De plus, le Premier ministre adjoint s'est appesanti sur le fait que Maurice a adopté une stratégie visant à promouvoir les énergies renouvelables, principalement l'énergie solaire et, dans le long terme, le passage au gaz naturel liquéfié (GNL), une source d'énergie plus propre. Il a déclaré que le déploiement de l'énergie solaire augmente à Maurice et que le gouvernement soutient pleinement l'initiative de l'Alliance solaire internationale, qui a attiré l'attention sur les immenses ressources solaires disponibles dans les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne.

Parlant du GNL, M. Collendavelloo a indiqué qu'une étude sur l'adoption du GNL a été réalisée à Maurice et que le pays a engagé un dialogue avec les États de l'océan Indien afin d'établir une stratégie régionale pour le GNL. Il a ajouté que la Communauté de développement d'Afrique australe avait également lancé une initiative similaire visant à mettre en place un comité régional chargé d'élaborer une stratégie régionale relative au gaz naturel.

Le Premier ministre adjoint a exprimé sa gratitude au gouvernement indien pour son soutien au développement des énergies renouvelables à Maurice, à savoir le financement d'un parc solaire du Central Electricity Board à Henrietta et d'autres projets de développement économique et social à Maurice.

La conférence

Lors de la conférence, plusieurs thèmes ont été abordés. Ils étaient : réponse de l'industrie de l'énergie au changement climatique - opportunités et défis ; énergie pour tous - abordabilité, accessibilité et moyens de subsistance ; l'écosystème énergétique du bâtiment à travers la recherche et le développement et l'innovation ; réglementation progressive - promouvoir l'efficacité et les investissements ; investissements et opportunités de partenariat dans le secteur en amont ; et transformation digitale du secteur du pétrole et du gaz.

Une exposition a également eu lieu du 10 au 12 février lors de laquelle les opérateurs, les entreprises de service et autres représentants ont exposé leurs produits et services. Des présentations techniques ainsi que des séances consacrées aux posters ont eu lieu.

En marge de la conférence, plusieurs ateliers de travail ont été organisés à New Delhi. Ainsi le 31 octobre 2018, un atelier sur le thème 'Gagnants : Les femmes dans le secteur énergétique de l'Inde' a eu lieu. Un Youth Forum s'est déroulé les 9 et 10 janvier 2019 alors qu'un atelier axé sur le thème 'La transformation digitale dans le secteur de l'huile et du gaz' s'est tenu le 8 février.

PetroTech

PetroTech 2019, qui est à sa 13e édition, vise à explorer les secteurs de croissance dans la technologie pétrolière, l'exploration, le forage, la production et la transformation, le raffinage, le transport par pipeline, la pétrochimie, le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié, le commerce du pétrole, le développement légal et des ressources humaines, et le marketing.

La dernière édition, qui s'est tenue en 2016, a vu la participation des ministres de l'Energie de 20 pays et plus de 7 000 délégués et 691 exposants étrangers de 36 pays.