Ile Maurice: Comment ne pas se faire bannir de WhatsApp ?

Peut-on être connecté au monde sans WhatsApp ? C'est la question que se posent de plus en plus de personnes interdites de l'utiliser, à l'instar du leader du Telugu Desam Party's, Chief Minister Ramesh. Il a été banni de WhatsApp, comme plus de 5 millions autres personnes à travers le monde. Les conditions d'utilisation de la messagerie sont de plus en plus strictes, d'autant plus qu'à cause des rumeurs qui ont circulé à travers la plateforme, propriété de Facebook, plusieurs personnes ont perdu la vie. Voici une liste de ce qu'il ne faut pas faire pour être dans les bons papiers de Mark Zuckerberg :

1. N'envoyez pas de menaces. Ni de messages obscènes. Vous risquez non seulement de finir en prison pour violation de l'ICT Act, mais à la sortie, vous n'aurez plus accès à WhatsApp. Comme les SMS ne sont plus à la mode, mieux vaut éviter...

2. N'envoyez pas de messages qui incitent au crime. Encore une fois, vous risquez de finir en prison et de ne plus avoir accès à la plateforme. De plus, cela peut faire fuir vos amis et vous vous retrouverez seul.

3. N'envoyez pas trop de messages à des contacts qui ne figurent pas sur votre liste d'amis. WhatsApp le sait et n'aime pas trop cela.

4. Evitez à tout prix d'envoyer des virus à des gens. Si vous le faites, vous méritez d'être banni de toute façon.

5. N'essayez pas de hacker les serveurs de WhatsApp pour espionner les gens. Ils vont le savoir et vous serez bannis. Engagez un détective plutôt, c'est plus efficace.

6. Ne soyez pas méchant. Si trop de contacts vous bloquent, WhatsApp saura qu'il y a un problème avec vous et vous serez bannis. Mais comme tout le monde vous aura bloqué par avance cela ne changera pas grand chose...

7. Les utilisateurs de WhatsApp peuvent ne pas vous bloquer mais vous rapporter. Si la plateforme reçoit trop de plaintes contre vous, vous n'y aurez plus accès.