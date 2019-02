Burkina Faso: Automobile - Diacfa inaugure son nouveau Showroom de Ouagadougou

Diacfa automobiles représente au Burkina, quatre grandes marques qui figurent parmi les plus grands constructeurs mondiaux. Il s'agit de Renault, Hyundai et Mitsubishi pour les véhicules légers, et Renault Trucks, pour les bus et poids-lourds.

Ces marques ont fait confiance à Diacfa automobile notamment pour sa connaissance des marchés locaux et de leurs spécificités. Ce joyau constitue donc la toute neuve et belle concession Diacfa. Une nouvelle concession totalement repensée et dédiée à une nouvelle expérience client et répondant aux normes et exigences internationales.

Pour le maire de Ouagadougou, Roland Pierre Armand Béouindé, il n'y a pas plus grande fierté que de voir la naissance et l'établissement d'un groupe qui depuis des années, a fait son chemin dans la ville capitale du Burkina. «Le joyau que nous inaugurons ce soir affiche clairement les ambitions de Diacfa et de la famille Fadoul. Diacfa affiche ses ambitions de jouer dans la cour des grands concessionnaires», a indiqué le maire Béouindé. Mais pour Armand Béouindé, cette fierté ne sera totale que si Diacfa automobiles dote l'échangeur auquel le nouveau showroom fait face, notamment celui de Ouaga 2000, d'un espace vert. «Il faut que cet échangeur soit un miroir pour Diacfa automobiles et participera à la beauté de la ville», a-t-il ajouté.

Un vœu auquel Joseph Fadoul, Directeur général de Diacfa automobiles a accordé une oreille attentive. Etant l'une des plus belles concessions en Afrique selon M. Fadoul, elle est bâtie sur une superficie de plus de 5000 m2, respectant les normes internationales les plus rigoureuses tant au niveau technique que sécuritaire pour les employés et au niveau environnemental dans le respect de la consommation énergétique et du traitement des déchets.

L'Entreprise Diacfa, née à la fin des années soixante au travers de ce qui s'appelait à l'époque les Établissements Fadoul, jouit d'une longue et riche expérience au Burkina Faso. «L'entreprise s'est construite autour de valeurs fortes, celles de ceux qui l'ont bâti à force de travail, de persévérance, d'honnêteté et d'investissement», a rappelé le ministre d'Etat Siméon Sawadogo. Le groupe a créé plus de 1500 emplois directs au Burkina et plus de 15.000 en Afrique Centrale et en Afrique de l'Ouest. Pour M. Sawadogo, cet exploit du concessionnaire a été possible grâce à l'assainissement de l'environnement économique voulu par le gouvernement burkinabè. Tout en félicitant Diacfa automobiles, le ministre a souhaité que le DG de Diacfa automobile fasse en sorte que le joyau grandisse.