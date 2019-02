Congo-Brazzaville: Ligue africaine des champions - La quatrième journée moins prolifique en buts

Seulement six buts ont été inscrits au cours des matchs disputés le 12 février.

Le nombre de buts de la quatrième journée est la plus faible moyenne depuis le début de l'exercice 2018-2019. De la première à la troisième journée, ce nombre n'avait pourtant cessé de grimper. Lors de la première journée, vingt buts ont été inscrits contre vingt-deux, au cours de la deuxième et vingt-trois, la troisième journée.

C'est la conséquence du nombre élévé de nuls blancs. Asec Mimosas et Mamelodi Sundowns se sont neutralisés (0-0). Il n'y a pas eu de buts non plus entre le Club africain et le Tout Puissant Mazembe. La situation est restée la même lors du match mettant aux prises le Wydad athlétic de Casablanca à Lobi stars.

Pendant la première journée, seul le match opossant FC Platinum à Orlando Pirates s'était soldé par un nul blanc. A la deuxième journée, aucun match nul sans but n'a été enregistré contre un, lors de la troisième journée (Orlando Pirates-Espérance sportive de Tunis).

Au terme de cette quatrième journée, le WAC et les Mamelodi Sundowns ont maintenu la position qu'ils occupaient dans le groupe A. Les deux clubs sont les co-leaders du groupe avec sept points chacun. Asec Mimosas et Lobi stars sont respectivement troisième et quatrième avec quatre points chacun.

Dans le groupe B, Espérance de Tunis a battu Orlando Pirates (2-0), confirmant sa position de leader avec huit points. Elle dépasse d'une unité Horoya AC, vainqueur de FC Platinum sur le score identique. Les Sud-Africains d'Orlando Pirates sont troisième avec cinq points contre un pour Platinum.

Quant au groupe C, il est dominé par le Tout Puissant Mazembe qui compte sept points contre six pour le Club sportif Constantinois et quatre pour le Club africain. Dans le groupe D très serré, Al Ahly (sept points) n'a pas pu enchaîner devant Simba sports club (six points) qui l'a contraint à une défaite de (0-1) pour se rapprocher de la qualification. La Jeunesse sportive de Saoura (cinq points) est passée devant Vita club (quatre points) grâce à sa victoire (1-0) sur le club kinois.