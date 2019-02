Algérie: CNDH - Sous-commission de suivi de la mise en œuvre de l'agenda du développement durable

Alger — La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki a présidé, mercredi à Alger, l'installation de la sous-commission du Conseil chargé de la mise en œuvre de l'agenda du développement durable des années 2030 et 2063.

Présidant la première réunion de cette commission, Mme Benzerrouki a indiqué que l'installation de ce mécanisme thématique technique visait à "aménager un espace de consultation, de réflexion et de coordination pour la mise en place du plan d'action de suivi de la mise en œuvre et de la réalisation des 17 objectifs du développement durable en matiere des droits de l'homme", soulignant que "les principaux objectifs ont été constitutionnalisés en 2016, notamment les objectifs relatifs à la couverture sanitaire dans l'article 66, le droit à l'éducation et à l'instruction dans l'article 65 et la non discrimination entre les deux sexes dans l'article 36".

Dans ce contexte, la présidente du CNDH a affirmé que "l'Algérie est sur la bonne voie en termes de mise en œuvre des objectifs du développement durable", faisant part du classement de l'Algérie à la première place au niveau africain en ce qui concerne l'indice de développement humain (IDH), selon les normes des Nations Unies".

L'installation de cette commission s'inscrit dans le cadre "de l'application des décisions du réseau africain des instances nationales des droits de l'homme, qui a constitué un groupe de travail chargé de l'élaboration d'une cartographie des bonnes pratiques basée sur les spécialités référentielles adoptées par l'assemblée générale du réseau en février 2018".

Composée de membres du Conseil national des droits de l'Homme et de représentants de la société civile et présidée par le membre du Conseil, Abdellatif Bendaida, cette commission œuvrera à "élaborer les recommandations et propositions à soumettre par le Conseil, sous forme de rapport, aux instances onusiennes, au Gouvernement et au Premier ministre".

Ce rapport porte sur tous les aspects liés aux droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

"Le rapport annuel à soumettre au président de la République, en cours d'élaboration par six commissions permanentes spécialisées, arrive à sa phase finale", a fait savoir Mme Benzerrouki en réponse aux questions de la presse en marge de la cérémonie d'installation.

Elle a révélé, par ailleurs, que le Conseil qu'elle préside "a reçu les familles des migrants clandestins algériens retenus dans des centres de rétention dans des pays européens et a transmis leurs doléances au ministère des Affaires étrangères (MAE), qui se charge du traitement de ce dossier", annonçant, à ce propos, que le Conseil prépare la tenue d'une conférence dans le but d'associer la société civile à la lutte contre le phénomène de la migration clandestine, à travers la sensibilisation des jeunes algériens à ses risques et dangers.