Afrique: CAN U20 - Mamoutou Kané vise un troisième mondial et rêve du trophée de la CAN

En venant à cette 21e édition de la CAN U20 Total Niger 2019, le Mali avait pour ambition de jouer cinq matchs à savoir franchir l'obstacle de la phase de groupes, jouer les demi-finales et soit le match de classement voire la finale. L'appétit venant en mangeant et après avoir écarté le Ghana par 1 à 0 lors du dernier match du groupe B, les Aiglons se voient désormais sur la plus haute marche du podium. Et l'un des hommes de cette ambition n'est autre que le technicien Mamoutou Kané.

« Je pensais à beaucoup de choses à la fois que je ne pouvais pas exprimer. J'étais trop critiqué depuis que j'ai pris cette équipe parce que, dit-on, je n'arrivais pas à convaincre les gens certainement par rapport à la qualité du jeu ». Ainsi, s'exprimait Mamoutou Kané, coach des Aiglons du Mali à Cafonline pour expliquer l'émotion qui l'a habitée suite à la victoire de ses poulains devant les Black Satellites du Ghana par 1 but à 0, synonyme de qualification pour les demi-finales de la CAN U20 Total Niger 2019 et automatiquement de la coupe du monde de la catégorie en Pologne. En effet, au coup de sifflet final le 9 février dernier, l'entraineur de l'équipe malienne n'a pas pu résister de courir, bras en l'air, dans tous les sens sur la pelouse du stade général Seyni Kountché de Niamey pour exprimer sa joie. Sur le coup, Mamoutou confie avoir pensé à ses joueurs qui se sont battus et ont été héroïques de même qu'au pays, à sa famille et à son avenir.

C'est un honneur d'amener son pays à un mondial

Ainsi, c'est une joie qui était d'abord en rapport sur tout ce qui se disait sur son travail avant de penser au mondial, une compétition à laquelle, il a déjà pris part en tant que joueur. Le sélectionneur national des U20 du Mali a tenu à rectifier l'information, selon laquelle, il est à sa deuxième coupe du monde dans cette catégorie. Et de rappeler qu'effectivement, il était le gardien de but des U20 maliens au mondial 1989 en Arabie Saoudite avant d'en être l'entraineur des gardiens de but à l'édition 2011 des U20 en Colombie et maintenant, en tant que titulaire, si tout va bien, pour la prochaine coupe du monde en mai en Pologne. C'est un technicien qui n'hésite pas à exprimer ainsi sa fierté de réaliser un tel exploit de prendre part à une troisième coupe du monde des U20. Tout en soulignant que c'est un honneur pour lui, sa famille, le Mali et sa carrière d'entraineur.

Face aux critiques, apporter la réponse par les résultats

Il nous confie avoir dit au ministre malien des Sports juste avant d'aller en Tanzanie pour le deuxième tour des éliminatoires de cette CAN 2019 avoir tout gagné grâce au football. Ajoutant sur ce qu'il lui a dit et toujours sur le coup de l'émotion, « moi Mourlé (NDLR : surnom qui lui a été donné lorsqu'il jouait au foot tout gamin), je ne dirai pas que je suis riche mais, à cause du football, je suis un fonctionnaire, j'ai construit, je me suis marié et maintenant, je veux donner un nom au Mali et que le jour de ma mort, on vienne siffler la trompette ». Ainsi, il espère qu'un jour, ses enfants sauront que leur père a fait quelque chose pour le pays. En tant qu'entraineur titulaire, c'est une lourde responsabilité qui pèse sur Mamoutou qui avoue avoir beaucoup fondu parce qu'il tenait tant à passer la phase de groupes de la CAN. Et face aux critiques de ceux qui n'étaient pas convaincus de ses performances, le technicien malien souligne qu'il ne faut jamais réagir mais apporter la réponse à travers les résultats.

« Que notre dernier match soit celui de la finale »

L'objectif en venant à ce tournoi était de jouer cinq matchs et il faut que le dernier soit celui de la finale, indique le sélectionneur malien et il y a comme une certaine revanche dans l'air. En effet, lors du tournoi UFOA B des U20 en décembre 2018 à Lomé au Togo, Maliens et Nigérians s'étaient croisés en demi-finales et après un nul de 1 but partout, les derniers l'ont emporté aux tirs au but. Et les revoilà face-à-face pour les demi-finales de la CAN Total U20. L'homme qui rêve de monter sur la plus haute marche du podium est devenu gardien de but par le hasard des circonstances puisqu'il a débuté sa carrière de footballeur comme latéral gauche et sa ténacité, sa hargne de vaincre, sa combativité lui ont valu le surnom de Mourlé alors qu'il jouait en deuxième division et était junior. Il est devenu gardien de but lorsqu'on en cherchait et fut ainsi gardien de l'équipe nationale des juniors. Mais sa petite taille (1,72m) fait que, dit-il, il n'a pas eu la chance d'avoir une véritable place en équipe nationale A où il a été titulaire lors de certains tournois et remplaçant lors des matchs éliminatoires de la CAN 1994 sans pouvoir figurer parmi les sélectionnés pour la phase finale en Tunisie. Et Mamoutou Kané de conclure qu'il a été un bon gardien de but mais pas un grand gardien de but.