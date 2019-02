Algérie: Tennis/Tournoi international ITF Juniors Bachdjarah - Une centaine d'athlètes de 25 pays attendus à Alger

Alger — Quelques cent (100) athlètes "garçons et filles" issus de vingt-cinq (25) pays, prendront part au tournoi international ITF Juniors, prévu, du 17 au 23 février 2019, au Tennis club de l'OCO Bachdjarah (Alger), a appris l'APS auprès des organisateurs.

Il s'agit de: Algérie, Maroc, Tunisie, Russie, Angleterre, Portugal, Seychelles, l'Italie, France, Espagne, Egypte, Chypre, Kenya, Monténégro, Canada, Côte d'Ivoire, Liechtenstein, Ukraine, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Hongrie, République de Tchéquie, Colombie, Turquie.

"Nous sommes heureux d'organiser ce rendez-vous après le grand succès de l'édition 2018 sur tous les plans. La réussite de l'an dernier nous a permis de préparer cette échéance avec grande confiance grâce à une bonne expérience qui reste à améliorer. L'an dernier, nous avons enregistré la participation de 23 pays et cette année la barre a touché les 25 nations. C'est une participation représentative à l'échelle mondiale", a déclaré, à l'APS, le directeur du tournoi, Djamel Kaced.

Organisé par la Ligue algéroise de tennis (LAT), sous l'égide de la Fédération algérienne de tennis (FAT) et de la Fédération internationale de tennis (FIT), ce tournoi se déroulera en simple et en double. Les qualifications auront lieu, les 17 et 18 février, alors que le tableau final débutera le 19 du même mois.

"Les joueurs algériens engagés dans ce tournoi auront l'occasion d'améliorer soit leur classement mondial soit de l'intégrer et de se mesurer à l'univers du tennis mondial des juniors. Aussi, c'est une opportunité pour eux de jouer des tournois internationaux à domicile et d'éviter les déplacements hors pays et les frais financiers", a-t-il ajouté.

Les tableaux "simple et double" de cette échéance seront dirigés par le juge-arbitre algérien, Amine Mohatat. Ce rendez-vous sera suivi par deux autres tournois internationaux juniors qui auront lieu, respectivement, au Tennis Club de Hydra (24 Février au 2 Mars 2019) et au Tennis Club de Ben Aknoun (3 au 9 Mars 2019).