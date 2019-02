Angola: L'importance de partager les connaissances juridiques au sein de la CPLP

Luanda — La nécessité pour les citoyens et les experts des Pays de langue officielle portugaise (CPLP) de connaître la jurisprudence et de la partager a été soulignée mercredi à Luanda par le directeur du Bureau de coopération et relations internationale de la Cour constitutionnelle, Isaac Paulo.

Le responsable a fait cette déclaration à l'ouverture du Colloque sur les Bibliothèques juridiques, considérant à cet effet comme gratifiante la coopération dans ce domaine, car elle contribue à la formation des professionnels de cette institution.

L'événement, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Cour constitutionnelle angolaise et la Cour suprême fédérale du Brésil, a renforcé l'importance des citoyens des pays de langue portugaise pour connaître la jurisprudence de leurs pays.

En ce sens, il a souligné que deux techniciennes brésiliennes sont en Angola pour transmettre leurs expériences sur ces questions relatives aux bibliothèques.

A son tour, Luísa Pestano, coordinatrice de la bibliothèque de la Cour suprême fédérale du Brésil, qui a abordé le thème "Les bibliothèques juridiques d'hier, d'uajourd'hui et de demain" a dit que, pour attirer les citoyens, elle s'efforce d'intégrer les technologies de l'information, ce qui donne des résultats positifs, ainsi que l'utilisation de divers outils de marketing.

Luísa Pestano a expliqué que la Bibliothèque du Brésil avait 125 ans et que celle de la Cour constitutionnelle était beaucoup plus jeune et avait besoin de nouvelles technologies.

De son côté, le directeur de la Bibliothèque nationale d'Angola, João Lourenço, a expliqué "comment les bibliothèques peuvent contribuer à la réalisation du développement durable" et a défendu une plus grande disponibilité des documents pour les institutions, afin que le citoyen soit au courant des activités de l'État en matière d'éducation législative.