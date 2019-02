Sénégal: Interpellation de 24 membres de la sécurité d'Issa Sall, à Tamba - Les jeunes du PUR exigent leur libération sans condition

Suite aux affrontements entre le Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) et les jeunes de Bennoo Bokk Yaakaar qui ont occasionné deux morts et plusieurs blessés dans la région de Tambacounda, le candidat Issa Sall avait annoncé l'arrêt de sa campagne.

Rencontrés hier, mardi, au quartier général du Pur où ils font le pied de grue, les jeunes d'Issa Sall exigent la libération immédiate et sans condition des responsables de la sécurité de leur candidat. Non sans confirmer la reprise instante de leur campagne électorale. Reportage au Quartier général du Pur.

Au lendemain des échauffourées entre les partisans de Bennoo Bokk Yaakaar et le Pur, le candidat dudit parti, le professeur Issa Sall, avait annoncé l'arrêt de sa campagne électorale.

C'est hier, mardi, alors qu'il tentait de rallier Dakar qu'il est revenu sur sa décision, nous apprend l'Aps : « Cheikh Issa Sall, candidat du Parti de l'unité et du rassemblement (PUR) à la présidentielle du 24 février, a écarté, mardi, toute idée d'arrêt de sa campagne électorale, estimant que les activités se poursuivaient normalement à travers le pays ».

De suite, le Pr Issa Sall annoncé à son quartier général dans la journée de ce mardi 12 février 2019, les militants sont venus de partout pour l'accueillir, sans doute pour faire le point et repartir sur de nouvelles bases.

Il est 17 heures à l'université du Sahel, quartier général du Parti de l'unité et du rassemblement et les militants arrivent par vagues.

Toute la zone est marquée par la présence des « Verts » qui guettent minutieusement l'arrivée de leur candidat qui n'a pas pu rallier Dakar, le jour même des affrontements pour des raisons de sécurité.

Trouvés sur les lieux, ces jeunes exigent au nom de leur candidat la libération des 24 membres de la sécurité d'Issa Sall. « Au moment où notre cortège essayait de quitter la ville de Tamba, des éléments de la gendarmerie nous ont bloqués au niveau du quartier Pont.

Nous pensions que c'était dans le but de nous escorter, mais l'intention était tout autre. En effet, ils nous ont bloqués et ont attendu que les jeunes de Bennoo arrivent avec leurs pierres pour nous livrer à eux », dénonce ce jeune du Pur qui est venu de la banlieue.

Il ajoutera que c'est à cet instant qu'Issa Sall a demandé à ses militants de retourner sur Tamba. Ces jeunes militants qui dédouanent totalement les membres du Pur d'être responsables d'une façon ou d'une autre des malheureux évènements de Tamba n'ont non plus ni moins qu'exiger la libération immédiate et sans condition des responsables de la sécurité de leur candidat.

Aux environs de 18 heures, le cortège du Pr Sall est annoncé seulement au niveau de l'autoroute Ila Touba mais cela ne semble guère ébranler les membres du « Pur 100 », des jeunes, hommes et femmes de tous âges, décidés à attendre leur leader jusqu'à son retour.

Un leader qui devrait d'ailleurs se prononcer aujourd'hui, mercredi, sur le nouvel itinéraire de campagne du Pur.

Comme le confirme d'ailleurs ce jeune militant : « La campagne du Pur n'est pas à son épilogue, Issa Sall est attendu Ici (quartier général du Pur-ndlr) pour faire le point et demain (aujourd'hui-ndlr), on fera un point de presse pour donner notre nouvel directoire de campagne ».