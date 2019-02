Sénégal: Macky Sall - «Les adversaires ne m'inquiètent pas»

Le dixième jour de campagne du candidat Macky Sall a été consacré à l'axe Ziguinchor-Bounkiling-Nioro-Kaolack. Fortement accueilli partout où il est passé, Macky Sall a laissé entendre que ce ne sont pas ses adversaires politiques qui l'inquiétent, non sans donner des perspectives pour son second mandat.

Après trois jours passés dans la zone Sud du pays, plus précisément la Casamance naturelle, le cortège du président sortant a pris la direction du Saloum. La première étape de la journée d'hier, mardi 12 février, était Bounkiling.

C'est sous un chaud soleil que les populations ont accueilli le candidat Macky Sall et son convoi. Après avoir cité les réalisations faites dans la localité, dont le désenclavement de la zone, Macky Sall a sollicité des prières.

Cela, tout en demandant aux responsables de s'unir car « c'est de l'unité dont j'ai besoin, mais les adversaires ne m'inquiètent pas », a-t-il fait comprendre. Le president n'a pas manqué de promettre un autoroute de Kaolack à Ziguinchor en passant par Bounkiling.

A Nioro, deuxième étape de la journée, Macky Sall et sa coalition ont été accueillis par une forte foule à l'entrée de la ville, pour une caravane jusqu'au lieu du meeting.

Sur place, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, ainsi que le ministre de l'Education, Serigne Mbaye Thiam, et autres responsables de la localité qui ont accueilli Macky Sall, ont fortement mobilisé pour lui. Se réjouissant de la mobilisation, le président sortant, Macky Sall a dit qu'il a bien peur que certains candidats déclarent « forfait » avant l'heure.

Poursuivant son chemin, il a fait un crochet à Porokhane pour render visite au Khalife général des mourides.

C'est au-delà de 21h que le candidat Macky Sall et son cortège sont entrés au stade de la capitale du Saloum, plein de monde. Malgré le long moment d'attente, les populations de Kaolack ont patienté le président sortant pour lui manifester leur soutien.

Après avoir égrainé beaucoup de réalisations durant ce septennat, les responsables politiques de Kaolack ont promis la victoire de Bby dans la localité, dés le premier tour, à plus de 80%.

Toutefois, le meeting a duré plus longtemps que les autres parce qu'il était obligatoire de donner la parole à tous les responsables politiques du département pour éviter de créer des frustrations, dans une coalition où la division s'est déjà installée, avec notamment la mise sur pied de différents comités électoraux.

MACKY SALL AUX POPULATIONS DE KAOLACK : «Je veux redonner à Kaolack sa vocation de ville carrefour»

Le candidat Macky Sall, en meeting à Kaolack hier, mardi, a exposé des ambitions pour la région de Kaolack. Face aux militants et sympathisants de la mouvance présidentielle, il s'est engagé à « redonner à Kaolack sa vocation de ville carrefour ».

Pour ce faire, il est prévu la réhabilitation des rails pour que la ville redevienne « ferroviaire ». Poursuivant, il dira que « Kaolack mérite d'être un hub pour les hydrocarbures ». Cela, afin que tous ceux qui viendront du Mali puissent se ravitailler à Kaolack, pour décongestionner Dakar.

Dans les perspectives, il est prévu une autoroute Mbour-Kaolack, mais aussi un aéroport. Se glorifiant de l'ouverture de l'Université Sine Saloum, Macky Sall dira que Kaolack sera « hub universitaire ».

KAOLACK - FORTE MOBILISATION DE LA COALITION PRESIDENTIELLE : Macky Sall, en démonstration de force

Le président sortant, Macky Sall, a été hier, mardi, à l'honneur d'un accueil populaire dans les départements de Nioro et Kaolack.

De Nioro jusqu'au périmètre communal de Kaolack, on a plutôt assisté à une foule en liesse qui s'est dressée partout dans les villages situés sur la trajectoire du candidat de Benno, avant d'atterrir dans la ville de Kaolack où elle s'est montrée plus ou moins compacte.

Cette forte mobilisation pour laquelle le candidat Macky Sall s'est investi depuis une semaine maintenant et même avant, il faut le préciser, a commencé à prendre forme dés les premières heures de la matinée.

D'abord, au sein des états major du Benno avant de migrer vers le reste des quartiers, dans les rues et partout dans le département. Un peu plus de 50 Kms plus loin au Nord, dans la ville de Kaolack, l'affluence a visiblement dominé celles des tournées économiques du président Sall dans la région de Kaolack.

Déjà tôt dans la matinée, la circulation était bloquée sur la plupart des grandes artères, surtout au niveau du passage situé sur la route de Nioro.

Certains parmi les nombreux voyageurs qui essayaient de traverser, hier, la ville de Kaolack pour se rendre ailleurs sont passés plusieurs heures à attendre à cause des embouteillages, les longues files de voitures et des coups de Klaxon à n'en plus finir.

Sur le périmètre du stade Lamine Guèye où devait se tenir le meeting, la foule était plus immense et la majeure partie des militants venus écouter leur candidat n'ont pu accéder à l'enceinte du stade, et toujours fidèles à ce dernier refusaient de rentrer en se mobilisant massivement sur les alentours.

Nioro : Macky recadre les adversaires de son bilan

A Nioro où il a battu campagne hier, mardi 12 février, le candidat de la majorité a vigoureusement défendu son bilan.

Mieux, il a attiré l'attention de ses adversaires qui taxent aujourd'hui son bilan de nul sur un certain nombre de réalisations déjà exécutées par son gouvernement sur le territoire national et singulièrement dans le département de Nioro.

«Il m'arrive des fois de suivre la télévision et d'entendre parfois des gens dire que Macky n'a rien fait. Ces personnes ne se sont-elles pas rendues en Gambie, empruntant la route Dinguiray/Nioro/Keur Ayip?

Ou ne sont-elles pas entrées en Casamance par la route nationale (RNo6) ? », s'est demandé le président sortant. Avant d'ajouter : « Tout le monde connaissait les énormes difficultés de la circulation sur les routes Kaolack/Kaffrine/Koungheul, Kaolack/Gossas/Touba ou Kaolack/ Fatick et Kaolack/ Passy/ Sokone ».

Macky Sall poursuivra : « Mais, ce qui est sûr est que vous, populations de Nioro, vous ne direz jamais la même chose, car où sont aujourd'hui les ravins qui existaient depuis l'indépendance, les difficultés et les populations qui pataugeaient chaque hivernage dans les marécages ? Même dans le domaine de l'arachide, on nous reproche d'être incompétents par rapport à notre démarche.

Mais, si chaque incompétent était comme nous les choses iront mieux » fera-t-il parvenir à ses adversaires à cette présidentielle.

Puisque, pour lui, Nioro avec son statut de ville à dominance paysanne est une opportunité pour parler d'agriculture, Macky Sall a porté à l'attention de son public que le prix au kilogramme d'arachide dans toute l'histoire n'a jamais dépassé 150 frs.

C'est à une seule reprise qu'on a essayé de l'accroître à 175 frs, ça n'a pas marché et l'on a aussitôt fait volte-face. C'est en effet depuis son accession au pouvoir, poursuit-il, que les efforts paysans sont payés avec l'augmentation et la stabilisation du prix à 210 Frs.

« Pourtant, si l'on avait suivi la loi du marché, on aurait acheté le kg d'arachide à 145 Frs, mais je me suis catégoriquement opposé à cette décision en maintenant le prix à ce chiffre déjà indiqué », a-t-il aussi porté à son auditoire. Ceci, selon le candidat de la majorité, a favorisé un accord protocolaire Gouvernement/ Huiliers pour une marge financière de 20 Milliards.

Énumérant les 9 Milliards de taxes suspendus à l'exportation, les nombreuses transactions avec des pays comme la Chine pour la commercialisation, la mobilisation du capital semencier et les résultats qui s'en sont suivis, le candidat de la majorité s'est aussi prononcé sur les projets du Plan Sénégal Emergent (Pse) qu'il a débutés, notamment dans le domaine de l'Education et qu'il ne pourrait exécuter que sur la seule condition de disposer d'un second mandat.

MACKY REMERCIE NIASSE

Le candidat de la majorité a publiquement remercié son allié Moustapha Niasse. «Je vous remercie sincèrement.

Vous faites partie des personnes âgées qui, comme on le répète souvent, acceptent la volonté de Dieu. Mais cela n'est pas gratuit, c'est un don de Dieu », a témoigné hier, Macky Sall, à la personne du président de l'Assemblée nationale.