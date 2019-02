Sénégal: Violences électorales à Tambacounda - Ibn Chambas interpelle les acteurs politiques

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (Unowas), Mohamed Ibn Chambas, condamne les violences survenues avant-hier, lundi, à Tambacounda, à l'est du Sénégal. Des violences qui ont causé, selon les autorités, la mort de deux personnes et fait plusieurs blessés.

Dans une note transmise à la presse, Mohamed Ibn Chambas appelle en effet les candidats à l'élection présidentielle et leurs militants et sympathisants à « refuser la violence et à respecter leurs engagements pour assurer la tenue d'élections participatives et pacifiques, le 24 février prochain ».

Dans la foulée, il soulignera qu' « Un mort est un mort de trop. Chaque citoyen doit être concerné et responsable de la protection de la paix et la tolérance qui fait la richesse du peuple Sénégalais».

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a exhorté par suite « les candidats et leurs sympathisants, les acteurs de la société civile et les autorités, à redoubler d'efforts pour appeler les citoyens au calme et à la retenue, et au respect des valeurs de paix et de tolérance ».