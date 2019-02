Sénégal: Violences à Tamba - 24 membres du cortège du PUR interpellés, 26 journalistes auditionnés

Suite à l'évènement tragique qui a eu lieu à Tambacounda, avec la mort d'Ibou Diop et de Cheikh Touré, le procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Tambacounda, Demba Traoré a fait face à la presse hier, mardi 12 février, pour revenir sur les faits.

Selon lui, 24 membres de la sécurité du cortège du Pur ont été interpellés. Demba Traoré qui promet toute la lumière sur cette affaire ajoute que 26 journalistes ont été entendus.

«24 membres de la sécurité du cortège ont été interpellés, reconduits à Tambacounda et ils seront mis à la disposition du commissariat urbain pour la continuation de son enquête ».

L'information est du procureur de Tambacounda, Demba Traoré. Il faisait face à la presse hier, mardi 12 février, suite aux violences qui ont eu lieu, la veille, à Tambacounda et ayant occasionné deux morts et plusieurs blessés.

Selon le procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Tambacounda, des éléments de la garde rapprochée du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) impliqués dans cette affaire ont été désarmés et mis à la disposition de la justice.

« Sur la direction du commandant de la légion de la gendarmerie Est, la compagnie de gendarmerie de Bakel, un détachement du Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (Garsi) basée à Kidira et un détachement de l'escadron de surveillance et d'intervention de Bakel ont intercepté le convoi.

Ils ont procédé à l'identification de tous les membres de la sécurité rapprochée du candidat du Pur, à des fouilles corporelles ainsi qu'à une visite sur les véhicules.

Ils découvraient ainsi un pistolet factice et des armes blanches composées de machettes, un nombre important de poignards, des bagues de baseball, des bombes à gaz, des matraques entre autres ».

Dans son face-à-face avec la presse, le procureur Demba Traoré est également revenu sur l'accident qui a coûté la vie à une personne.

« Relativement à l'accident qui a coûté la vie au nommé Cheikh Touré, le véhicule de marque Suziki suspecté a été retrouvé dans le convoi porteur de traces et indices qui nous fondent à croire qu'il est impliqué dans les faits incriminés.

Le chauffeur et les passagers ont été conduits à Tambacounda et soumis à une enquête ouverte à la brigade territoriale de Tambacounda assistée par la brigade de recherche de la gendarmerie nationale ».

Le procureur Demba Traoré a promis de tout mettre en œuvre pour élucider cette affaire. « En ce moment, l'audition des journalistes est presque bouclée.

26 d'entre eux ont déjà été entendus et toutes les pistes de nature à participer à la manifestation de la vérité seront explorées et les présumés coupables seront traduits en justice. En tout état de cause, force restera à la loi », a tenu à préciser Demba Traoré.