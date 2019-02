Cameroun: La Fondation Niat offre un concert gratuit de musique aux jeunes du département du Ndé

Le stade de basket-ball « JdN (Jeunesse du Ndé) » de Bangangté a abrité le show, en après-midi du 11 février 2019.

En marge de la célébration de la 53e édition de la fête qui magnifie la jeunesse du Cameroun, dont le thème cette année était : « Jeunesse de grandes opportunités et participation à la construction d'un Cameroun en paix, stable et émergent », Eric Niat a tracé le chemin.

« Nous avons tous suivi l'adresse de S.E Paul Biya, Chef de l'Etat du Cameroun, du 10 février 2019. A notre tour, nous matérialisons la vision du guide du pays par des actes concrets. Vous êtes jeunes autant que moi. La Fondation Niat se met toujours en avant-garde de vos préoccupations. C'est l'occasion de joindre l'agréable à l'utile, en vous renseignant de ce que, nous avons un ensemble d'incubateurs, qui visent à financer les projets de jeunes de l'arrondissement de Bangangté, dans le domaine de l'agriculture au sens large. Depuis plus de 5 ans, nous célébrons des élèves méritants en leur octroyant des bourses scolaires, », des mots empreints d'engagements renouvelés, qui ont permis à Eric Niat, porte-parole de la Fondation Niat, de vibrer en phase avec près de 3000 jeunes qui savaient faire foule. « C'est la 3e fois que nous invitons des jeunes artistes que vous aimez et que vous désirez. Notre devoir entant qu'ainés, c'est de réagir à vos doléances et sollicitations, ceci à la mesure de nos modestes moyens ». Et de conclure avant de laisser le podium aux artistes, « que la fête commence ! ».

Les nominés du « Canal d'or 2019 »

Trois artistes (deux musiciens et un humoriste) nominés pour les « Canal d'or 2019 », événement de la télévision Canal 2 international qui va primer des artistes qui se sont positivement distingués au cours de l'année 2018. Ils ont presté sur le podium décoré avec des lumières de plusieurs couleurs. Chaque fois qu'un artiste montait sur la scène, la foule en liesse chantait à tue-tête. La jeune Vanessa, élève en seconde C au lycée classique de Bangangté a coulé les larmes de joie, en voyant Mr Léo chanter: « c'est ma star. Je l'aime tellement. Il m'inspire beaucoup ». Elle n'exclut pas de faire carrière dans la musique après l'obtention de son baccalauréat. « De la manière de Mr Léo. C'est un chanteur de charme, que j'ai eu l'occasion de toucher grâce à Eric Niat. Je te dis mille fois merci, monsieur Eric Niat, le maire des jeunes», a-t-elle projeté. Tout comme Mr Léo, d'autres nominés de Canal d'or en l'occurrence Cabral Nanjip de la catégorie humour et Dj Gérard Ben, déjà lauréat de l'institution qui récompense des artistes talentueux, sans oublier l'artiste Numérica, ont levé la foule.

La Fondation Niat a fait un savant mélange entre des artistes confirmés et les jeunes talents vivant dans le Ndé, et qui, assurent déjà le passage du témoin. Là, Eric Niat peut croiser les mains. « C'est un impératif pour moi de continuer de donner de l'eau, où il n'y en a pas. D'accompagner des jeunes qui ont choisi l'agriculture et l'élevage et ceux qui se ruent dans le domaine de l'économie numérique. Je vais toujours encourager ces artistes qui valorisent notre culture», s'est-il confié à la presse à la fin du spectacle.