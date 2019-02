Sénégal: Me Madicke Niang à kaolack - «Je vais restituer à la région sa vocation de poumon économique»

Arrivé nuitamment dans la commune de Kaolack où il a ensuite initié une visite de proximité aux foyers religieux de la localité, aux responsables de sa coalition et autres dignitaires de son camp et s'est recueilli au mausolée de feu Sidy Lamine Niasse, le candidat de la coalition «Madické 2019» a finalement fait sa déclaration tard dans la nuit, aux environs de 2h du matin.

Sans détours, Madické Niang qui n'a pas hésité à annoncer à ses militants l'immense ambition qu'il a pour la région de Kaolack, qu'il ne partage d'ailleurs avec aucun des prétendants à la présidence de République, a aussitôt fait part de son intention de restituer à cette région sa vocation de poumon économique pour le pays et la sous-région.

Les personnes détentrices d'un certain niveau ou rang social, selon Madické Niang, ne font rien pour Kaolack. Le programme qu'il propose est ainsi orienté sur une dynamique de relancer le secteur industriel kaolackois.

Il s'agit, à l'en croire, de développer les Petites et moyennes industries (Pmi) et multiplier les unités de transformation de produits locaux afin de réduire de manière progressive le gap du sous-emploi chez les femmes.

Madické Niang estime, par ailleurs, que la solution pour les jeunes kaolackois ne plus être l'usage des vélos-taxis «Jakarta». Les jeunes doivent être éduqués et formés à un métier pour devenir plus tard des acteurs du développement.

Le candidat de «Madické 2019» a toutefois déploré ce qu'il considère comme un tâtonnement dans le Programme d'assainissement de la ville et son secteur périurbain.

Mieux, le candidat de la coalition «Madické 2019» s'est dit meurtri par la situation de Kaolack, tant au point de vue assainissement que d'offre d'un cadre de vie sain à la population locale.

Comme, dira-t-il, «si la commune de Kaolack ne dispose pas d'un maire». Cette commune qui, de par sa position géographique, est une ville carrefour, a besoin d'être assainie et dotée d'un plan d'urbanisation digne de ce nom.

Les personnes voulant rallier Tambacounda, le Mali, la ville de Ziguinchor ou la Gambie transitent par Kaolack.

Et, malgré l'ampleur de ces mouvements transitoires, la ville de Kaolack revêt tout un paradoxe par rapport à son image de grand centre de transit car, les déchets solides comme liquides fusent de partout, dans les quartiers, dans les ruelles et même à l'intérieur de son centre d'affaires, à cause d'une mauvaise politique structurelle.

Madické Niang qui dit concocter un ambitieux programme de changement s'engage ainsi à développer une autre politique d'assainissement plus cohérente où il sera surtout question de laver cet affront qu'on fait subir aux populations de Kaolack, en projetant des interventions qualitatives dans les programmes relatifs à l'Assainissement et la santé des populations de Kaolack.

MADICKE NIANG GROSSIT SA COALITION A KAOLACK ET KOUMPENTOUM

Pour briguer le suffrage des Sénégalais en vue de l'élection présidentielle de 2019, la coalition « Madicke 2019 » s'est rendue hier, mardi 12 février, dans les départements de Kaolack, Kaffrine, Koungheul et Koumpentoum.

A Kaolack, des responsables du parti Bokk Gis Gis de Pape Diop ont décidé de rejoindre Me Madické Niang. Il s'agit du coordinateur départemental de Bokk Gis Gis Papa Alioune Ndaw et d'autres membres de cette formation politique à Kaolack.

Prenant la parole, Me Madické Niang a fait savoir aux nouveaux membres de sa coalition qu'il fera tout son possible pour mériter leur confiance. « Ma coalition n'a pas de frontière pour personne. J'ouvre mes portes a tout le monde. Je vous remercie et vous assure que toute mon équipe va vous accompagner dans cette mission.

Je n'ai pas les comportements d'un homme politique car je suis entré dans le champ politique par effraction », lance-t-il. Par ailleurs, il promet quand il sera au pouvoir d'inverser la courbe de développement du Sénégal en dotant les communes d'un fonds spécial.

« Avec la suppression du Cese. du Hcct et de la Commission nationale du dialogue des territoires qui ont été créés pour du clientélisme politique, nous allons mettre en place des projets pour les jeunes et les femmes », a indiqué Me Madicke Niang.

Et de poursuivre : « Pour l'agriculture, je ferai en sorte qu'on cultive durant la période hivernale et je mettrai en place des fermes agricoles».

Après Kaolack, la caravane « Jamm ak Xeweul » s'est rendue dans le département de Koumpentoum, plus précisément dans la commune de Bamba Thialène où s'est tenu un méga meeting.

Des responsables du Parti démocratique sénégalais de cette localité ont aussi rallié la coalition de Me Madické Niang qui a terminé sa campagne d'hier dans les départements de Koungheul et Kaffrine.

VIOLENCES MEUTRIERES A TAMBACOUNDA : Madické Niang réitère l'interpellation faite à Macky Sall

Face à la gravité des évènements qui se sont produits à Tambacounda où deux (2) personnes ont perdu la vie du côté des jeunes de la ville et plusieurs blessés dont trois (3) gravement atteints, le candidat de la coalition «Madické 2019» a encore une fois réitéré son appel lancé au président sortant Macky Sall pour freiner de manière spontanée l'escalade de la violence dans cette campagne pour la présidentielle de février prochain.

Puisque, pour lui, la plupart des cas d'attaques ou autres embuscades violentes émane du camp de la majorité, il a invité le pouvoir à renoncer à la violence et promouvoir la paix pour qu'au soir du 24 février prochain, le peuple sénégalais puisse s'exprimer librement et définir sa volonté.

Me Madické Niang qui se dit favorable à une campagne de paix et une présidentielle transparente, sans incidents, a aussi précisé avoir vécu le même sort que le candidat du Pur, Issa Sall, lors de son séjour à Sédhiou.

Son cortège, dit-il, a fait l'objet d'une attaque par des jeunes supposés appartenir au camp adverse. Sauf que pour son cas, il n'y a pas eu de blessés.

Ces jeunes ont jeté des pierres sur les véhicules qui transportaient sa délégation pendant plusieurs dizaines de minutes et menaçaient, quelques heures après, de perturber le meeting qu'il devait tenir dans cette capitale.

N'eût été la présence des Forces de l'ordre, des affrontements pourraient alors resurgir et provoquer d'éventuelles pertes en vie humaine.