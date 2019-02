Soudan: Signature d'un mémo d'entente pour réactiver le commerce frontalier

Al-Geneina — 2O18 (SUNA)- Le Dr Faysal Hassan Ibrahim, Assistant du Président de la République, a signé Mardi un Mémorandum d'Entente entre le Ministère de l'Industrie et du Commerce et L'Etat de l'Ouest-Darfour resserrera la Coordination entre les Autorités Fédérales et les Autorités des Etats afin de réactiver le Commerce Frontalier dans le cadre de la mise en œuvre des Directives des Etats afin de tenir dûment compte des moyens de subsistance des populations et du développement du commerce et du commerce frontalier.

Abul-Basher Abdul-Rahman Youssef, Ministre d'Etat au Ministère de l'Industrie et du Commerce, a signé pour le Ministère, tandis que le Wali de l'Etat de l'Ouest-Darfour, Hussein Yassin Hamad, a signé pour son Etat.

Le Mémorandum a inclus la qualification des cadres, la réactivation du rôle des Sociétés Coopératives et le Commerce Frontalier, l'ouverture de quatre Postes de Douane, dont certains sont nouvellement ouverts, la mise en place du Système de Paiement Electronique à travers un Guichet Unique, en plus réactiver le rôle de l'Organisation Soudanaise pour les Normes et la Métrologie afin d'assurer la Sécurité des Marchandises et réactiver le rôle des Sociétés Coopératives et la participation de l'Etat aux Expositions Internationales et Internes destinées à promouvoir les Produits des Etats.

Le Mémorandum été signé en réponse aux Directives de la Présidence et du Conseil Fédéral des Ministres, axées sur la Rationalisation des Dépenses et sur le fait que les Etats dépendent de leurs propres Ressources, avec l'Avantage Préférentiel de chaque Etat et des Avantages tirés de la Frontière, Commerce avec les pays voisins.

Le Mémorandum d'Entente s'inscrit dans le cadre du Programme de l'Etat pour le Traitement des moyens de Subsistance des Peuples et de la Crise Economique en général et de l'Etat de l'Ouest-Darfour en particulier.

Les deux parties sont convenues d'une Profonde Compréhension des Conditions Economiques et de l'Exploitation des Ressources Disponibles pour réduire les effets des Conditions Economiques avec l'Aide du Ministère de l'Industrie et du Commerce.

L'Etat devrait adapter les Lois et Législations Nationales relatives aux Activités Commerciales aux Législations de l'Etat, telles que la Loi sur la Prévention du Monopole de la Concurrence, la Loi sur la Protection du Consommateur et la Loi sur les Prêts.

Le Ministre d'Etat à la Justice, Mahmoud Dogduk, le Ministre d'Etat au Ministère de l'Industrie et du Commerce, le Dr Abu Al-Basher Abdul Rahman Youssef, ont tenu deux réunions distinctes avec l'Union des Hommes d'Affaires, des Sociétés Coopératives, la Fédération de l'Agriculture et du Commerce, Production Animale, certaines des Organisations de la Société Civile, et les Directeurs des Banques et des Institutions de Financement dans l'Etat, au cours desquelles ils ont discuté de la Loi sur l'Organisation de la Production Agricole et Animale, des Lois sur le Commerce Frontalier et de la Possibilité de l'Union d'Hommes d'Affaires à bénéficier du Mémorandum d'Entente signé afin de travailler à l'application des Normes du Commerce International, du Commerce Frontalier et Electronique et à l'activation du Mouvement des Exportations et des Importations au sein de l'Etat en provenance de la zone Franche à établir à Al-Geneina et les Postes de Douane sans compter sur la ratification et les procédures fédérales.

Le Ministre d'Etat à la Justice a promis de fournir des Conseillers Juridiques Supplémentaires et d'ouvrir un Bureau pour le Greffier des Associations d'Employeurs de l'Etat.

L'Etat a assisté ces derniers jours à des réunions officielles avec le Secteur Privé organisées par les Responsables du Registraire Général des Organisations de Productions Agricoles et Animales et par le Conseiller Principal Al-Fateh Bashir Al-Wassila en vue de la signature du mémorandum, et pour faire la lumière sur les Amendements à la Loi, ainsi que pour contrôler les Progrès des Associations d'Enregistrement dans l'Etat de l'Ouest-Darfour.