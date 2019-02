Cameroun: Affaire Kamto, la colère de la jeunesse bamiléké

Communiqué de la jeunesse bamiléké du Cameroun et de l'étranger suite aux arrestations des militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (mrc, Opposition) et de leur président Maurice Kamto.

L'an deux mille dix neuf et le 13 du mois de 06 heures à 15 heures

S'est tenue sur nos différentes plateformes virtuelles Watsapp qui regroupent des dizaines de milliers de membres, une assemblée générale extraordinaire des enfants issus de parents bamilékés dénommée: JEUNESSE BAMILEKE DU CAMEROUN ET DE L'ETRANGER ( JBCE).

Un seul point était inscrit à l'ordre du jour : L'emprisonnement du leader politique Maurice KAMTO par une certaine élite béti parce qu'il est bamiléké.

Après discussion il a été constaté à l'unanimité que :

1-Une certaine élite béti bénéficiaire de la gabegie du régime de celui qu'ils appellent : « leur frère BIYA », a décidé de procéder à l'arrestation du Professeur Maurice KAMTO dans le but de punir et d'intimider toute la tribu bamiléké considérée très critique envers ce qu'ils appellent leur pouvoir.

2 -Toute la chaîne des personnes qui ont procédé aux arrestations du Professeur Maurice KAMTO et des militants du MRC en commençant par les policiers et gendarmes , passant par les enquêteurs jusqu'au Commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé lui même chapeauté par le Directeur de la justice militaire et le Ministre de la défense sont à plus de 95% originaires du groupe tribal beti.

3- Pendant la campagne présidentielle les chefs traditionnels bamiléké acculés par les securocrates béti ont été obligés de montrer patte blanche en faisant des communiqués ou des déclarations pour signifier qu'ils n'accorderaient aucun soutien à leur frère Maurice KAMTO, alors que tels actes n'avaient pas été observés auprès des autorités traditionnelles des autres candidats.

4- Pendant cette même campagne présidentielle, et bien après une chaîne de télévision basée à Yaoundé et dont le promoteur est un beti profiteur du système, appuyée par des intellectuels d'origine beti, ont entrepris de présenter le Professeur Maurice KAMTO comme le candidat des bamiléké ; le but étant d'isoler le peuple bamiléké et générer auprès des autres tribus du Cameroun la haine et le rejet du bamiléké. Malheureusement, pour ces tribalistes pouvoiristes, les autres tribus du Cameroun ne se sont pas prêtés à ce jeu.

5- Depuis la fin de l'élection présidentielle, les commerçants bamilékés exerçant leurs activités dans les villes de Yaoundé et du Sud boulou reçoivent régulièrement des menaces de destruction de leurs biens si le MRC venait à organiser des marches de contestation de la victoire de Paul BIYA. Il est important de rappeler que pendant la période des villes mortes, les bamiléké avaient déjà été expulsés des villes de Sangmelima et de Ebolowa alors que partout ailleurs les autres compatriotes les ont protégés. Il a fallu une forte organisation de la jeunesse bamiléké à Yaoundé pour éviter des attaques contre leurs frères dans la capitale.

6- Dans les réseaux sociaux les plus grands activistes et les plus nombreux qui lancent des appels à l'exclusion et au génocide bamiléké sont essentiellement de la tribu béti : Narcisse Mbarga, Alain Julles Menye, Marie paule Paule, Sa majesté Etémé....Des forums anti-bamiléké comme : Je ne parle que béti et bien d'autres passent leurs journées à distiller des message de haine et d'intimidations contre les bamiléké.

7- La CRTV, Chaîne de télévision publique dirigée par un ressortissant beti a donné tribune libre à un ressortissant de l'Ouest MOMO Jean De Dieu, nommé Ministre délégué à la justice, pour annoncer les risques d'un génocide bamiléké si des bamilékés continuaient à vouloir accéder au pouvoir. Ce sont des menaces à peine voilées pour taire toutes velléités d'un enfant bamiléké à accéder au pouvoir après BIYA.

Ce qui montre clairement que ces betis profito-situationnistes aspirent conserver le pouvoir après le départ de Paul BIYA vieillissant.

Face à ces constatations complotistes anti bamiléké : la Jeunesse Bamiléké prenant le peuple camerounais à témoin demande :

La libération immédiate du Professeur Maurice KAMTO et des militants du MRC parce que le but non avoué de leur arrestation est l'intimidation des bamilékés.

Rassure, le peuple béti surtout le petit peuple abandonné mais victime des manipulations anti bamilékés qu'ils n'ont aucun problème avec eux.

Loue l'attitude des autres tribus du Cameroun qui refusent de s'impliquer dans cette haine tribale anti bamiléké organisée et construite par la noirceur des plans de leurs auteurs.

Le président FOMEN Yves (USA)

Le rapporteur KITIO HERVE ( Italie)

assistée du Secrétaire Général : Hildegarde KUNGNE (Cameroun)