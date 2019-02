Angola: Hockey sur patins - L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de hockey attend la confirmation de l'Afrique du Sud

Luanda — Après l'avis favorable du Mozambique et de l'Egypte, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de hockey sur patins, que l'Angola accueille en mars de cette année, attend la confirmation de l'équipe sud-africaine, qui évoque le manque de fonds pour participer à la compétition, qualificative au mondial de juin en Espagne.

Il est prévu que quatre sélections y participeront, dont une seule représentera le continent à la coupe du monde, mais le président de la fédération angolaise de la discipline, Hirondino Gárcia, a déclaré mercredi (13/2), à Luanda, lors d'une conférence de presse de présentation de la compétition que la présence de l'Afrique du Sud était en suspens, car elle déclare ne pas avoir d'argent pour y prendre part.

Le championnat se disputera du 8 au 10 mars, dans le système de tous contre tous à un tour, se qualifiant à l' »Elite mondiale » la sélection qui aura le plus grand nombre de points, tandis que le deuxième receveur rejoindra la Coupe des Confédérations. On appelle « Elite Mondiale », un groupe de huit sélections qualifiées pour disputer le titre, dans un univers de 20 participants, répartis en catégories, puisque huit autres équipes intègrent la Coupe des Confédérations et que quatre s'affrontent dans le tournoi dénommé Challenge. Pour l'élite mondiale de hockey sur patins, l'Europe (Portugal, Espagne, Italie et France) et l'Amérique (Argentine, Chili et Colombie) sont déjà qualifiés.

Quant à l'Afrique, elle ne dispose qu'une place.