Angola: Des paiements frauduleux détectés à l'AGT

Luanda — Des experts de l'Inspection générale de l'administration publique ont récemment détecté des paiements de plusieurs millions de dollars à l'étranger, en comptes privés, effectués par des dirigeants et gestionnaires de l'AGT, en raison de travaux effectués dans le pays.

La détection était le résultat d'une enquête de trois semaines dans l'Administration générale des impôts (AGT), au cours de laquelle d'autres irrégularités graves ont également été découvertes, a annoncé le quotidien angolais « Journal de Angola » dans son édition de mercredi.

Selon une source de l'AGT, les travaux d'inspection ont pris fin la semaine dernière, et que sur une période de 15 jours ouvrables, il a été enregistré une fréquence jamais vue dans les installations de cette unité, en particulier dans le bâtiment siège, à Baixa de Luanda (centre-ville).

"Les inspecteurs ont constaté des fraudes financières commises par de nombreux dirigeants et gestionnaires, à travers des contrat millionnaires, dont les paiements sont effectués à l'étranger, principalement au Portugal, sur des comptes privés", a déclaré la source au quotidien.

Il a ajouté que les signes clairs d'enrichissement illégal de fonctionnaires de cette institution relevant du ministère des Finances avaient attiré l'attention des inspecteurs. "Et l'entité qui donne le visage partage les valeurs des institutions qui les cachent dans les offshores", a-t-il révélé.

Il a expliqué qu'outre les détails concernant la gestion d'un capital financier peu clair, les inspecteurs avaient également enquêté sur des ressources humaines et matérielles de l'AGT et avaient découvert plusieurs cas de népotisme et de corruption impliquant des éléments de l'institution,

Sans dénoncer les valeurs, il a dit que les manœuvres financières étaient liées à des contrats avec des fournisseurs de services, certains sans nécessité, et à des "sommes importantes, principalement en dollars américains", par le biais de "paiements effectués à l'étranger, entraînant de graves dommages pour l'État angolais".

"Le paiement à l'étranger n'est pas justifié, alors que le travail a été effectué en Angola et qu'il existe des institutions financières et bancaires dans le pays où les transactions doivent être effectuées", s'est-il plaint.

La source a également noté que des inspections avaient également lieu dans d'autres départements du ministère des Finances, tels que de la Dette publique, la Banque de développement de l'Angola (BDA), la Banque d'épargne et de crédit (BPC) et dans le Recredit.

À propos du Recredit - Gestion d'actifs SA, le Jornal de Angola certifie qu'en 2017, cette institution avait reçu deux milliards de dollars de l'État pour acheter des créances douteuses auprès de banques nationales et ainsi faciliter la relance de l'économie.

Ce quotidien angolais indique qu'il a tenté d'écouter la Direction générale de l'inspection générale de l'administration de l'Etat, mais en vain. De la même manière, il a tenté de donner la parole aux institutions mentionnées en la matière, dans un effort qui se poursuivra.

Lutte contre des mauvaises pratiques

Les inspections signalées par la source du "Jornal de Angola" sont les premières de 2019, car l'année dernière, l'Inspection générale de l'administration publique (IGAE) a travaillé dans les ministères de l'Agriculture, du Tourisme, de l'Environnement, de la Santé et dans certaines entreprises publiques.

En conséquence, cet organe a inspecté toutes les entreprises et tous les organismes liés au ministère des Transports, notamment le Conseil national des chargeurs (CNC), Secil Marítima, l'Institut maritime et portuaire d'Angola (IMPA) et le Chemin de fer de Luanda (CFL).

Le port de Luanda, le TCUL, la TAAG, l'ENANA, l'Unicargas, l'Institut des transports routiers, l'Institut de signalisation maritime hydrographique de l'Angola et l'INAVIC ont également été visés.

L'initiative a été étendue à l'Elisal, l'Epal et aux gouvernorats provinciaux de Luanda, Cuando Cubango, Huila, Cuanza-Norte, Bie et Bengo.

Les informations auxquelles le Jornal de Angola avait accès à l'époque confirmaient l'existence de comportements graves d'agents de l'État en matière de gestion des finances, des biens et des ressources humaines, dont beaucoup conduisaient à des crimes graves tels que détournement de fonds et népotisme ".

À titre d'exemple, l'existence d'une double masse salariale ou de contrats pour des travaux publics payés dans la totalité ou la moitié (50%), sans toutefois avoir commencé fait partie des irrégularités.

Selon l'interlocuteur, il y avait aussi des cas de dépenses non payées ou faites pour leur propre bénéfice ou même des situations de gestion de la chose publique comme s'il s'agissait de quelque chose de personnel, sans se conformer à la législation en vigueur.

"De nombreux cas de népotisme, de détournement de fonds et de corruption généralisée ont été détectés dans la plupart des institutions inspectées", a déclaré la source, soulignant que "le comportement adopté par les responsables publics indiquait à plusieurs reprises qu'ils n'avaient plus crainte".

En décembre, Sebastião Ngunza, inspecteur général de l'Administration publique, a révélé que l'État angolais avait subi des dommages d'un montant supérieur à 800 milliards de kwanzas, environ 60 millions de dollars et plus de 15 millions d'euros.

Selon le Jornal de Angola, tous ces dommages causés à l'État angolais résultent de dépenses non justifiées, de paiements de travaux publics non réalisés et de détournements de fonds publics de 2016 à 2017.