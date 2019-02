Algérie: Eddalia appelle à diffuser "la culture de l'égalité" des genres et bannir la discrimination

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a appelé, mercredi à Alger, tous les acteurs de la société à "diffuser la culture de l'égalité des genres et à bannir toutes formes de discrimination" pour "consacrer le principe constitutionnel relatif à la promotion de la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi".

Dans une allocution lue en son nom par le Secrétaire général du ministère, Rabah Hamdi lors des travaux d'"un atelier de réflexion et de concertation sur les mécanismes de mise en œuvre de l'article 36 de la Constitution" relatif à la parité entre les genres sur le marché de l'emploi et la promotion de la femme a accéder aux responsabilités, la ministre a appelé "tous les acteurs, hommes et femmes de l'élite de la société, les cadres de la Nation, la société civile et les médias à œuvrer ensemble à changer certaines pratiques antérieures et mentalités sclérosées, en diffusant la culture de l'égalité entre les genres et en bannissant toutes formes de discrimination".

Le principe "d'égalité et de bannissement de la discrimination basé sur le genre a été stipulé par toutes les Constitutions algériennes et a été adopté dans les différentes chartes et conventions internationales et dans le cadre de l'adoption de la plateforme d'action de Beijing de 1995", a affirmé la ministre, rappelant la participation de l'Algérie dans "la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030, notamment son cinquième objectif relatif à l'égalité entre les gentes et l'autonomisation de la femme".

L'article 36 de la Constitution est "un nouvel acquis qui s'ajoute aux acquis précédents qui ont élargi la participation de la femme dans divers domaines", particulièrement "sa place politique, en élargissant sa représentation au parlement", a indiqué la ministre, soulignant que "grâce à cette volonté politique, d'importantes réformes ont été lancées pour développer le processus de renforcement du principe d'égalité, de parité et de protection et de promotion des droits de la femme".

Elle a fait état, également, "des taux réduits enregistrés en termes de main d'œuvre féminine en Algérie", dont le nombre a atteint "2.450.000 femmes, soit 19.7% des populations actives estimées à 12.426.000 personnes" en dépit de l'existence d'un arsenal juridique et légal qui accompagne la protection et la promotion de la femme dans tous les domaines ainsi que les dispositions mises en place par l'Etat en matière d'accès au monde de l'emploi".

La ministre a souligné, à ce titre, la nécessité d'identifier les origines de ce faible taux et les modalités de son amélioration de façon à refléter l'existence de la femme dans le corps de l'éducation", mettant en exergue que cet atelier permettra "de fixer les cadres et mécanismes susceptibles de réaliser une conformité entre sa présence dans la société et le monde d'emploi".

Elle a appelé, en outre, à la nécessité de travailler, avec sérieux et efficacité, d'intensifier les efforts sectoriels et d'unir les visions en vue d'atteindre un plan conjoint visant la concrétisation du principe constitutionnel relatif à la promotion de l'égalité homme-femme dans le monde d'emploi dans les plus brefs délais".

Mme. Eddalia a exprimé, à la fin, son souhait de voir cet atelier, auquel prennent part des spécialistes de plusieurs départements ministériels et le Conseil constitutionnel ainsi que des représentants de différentes instances, s'ériger en un espace ouvert à la pensée, au dialogue et au partage des expériences et des bonnes pratiques".