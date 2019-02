Algérie: Oran - Des projets de traitement des déchets domestiques et de recyclage en cours de concrétisation

Oran — Des projets environnementaux sont en cours dans la wilaya d'Oran en vue de contribuer au traitement des déchets domestiques et leur recyclage, a souligné une responsable à la direction de wilaya de l'environnement.

Parmi ces projets, figure celui de réalisation d'un tranchée no 3 au centre technique d'enfouissement des déchets de Hassi Bounif s'étendant sur une surface de 12 hectares et d'une capacité de traitement de 2 millions de tonnes de déchets, a indiqué à l'APS la directrice Dahou Samira.

Il est question également de la réalisation d'un parc de tri des déchets au centre d'enfouissement technique d'Arzew qui compte deux chaines de tri d'une capacité de 60 mètres cubes par jour et d'une station de transfert des déchets à Mers El Hadjadj pour une capacité de 100 m3/j.

Dans ce contexte, le responsable a fait part d'études en cours pour la réalisation et l'équipement de la station de transfert des déchets domestiques d'une capacité de 80 m3/j, ajoutant que ces projets permettront, une fois entrés en service, une gestion intégrée et un traitement des ordures et leur recyclage avant leur transfert aux CET.

Plus de 530.000 tonnes/an de déchets domestiques sont enregistrés dans la wilaya d'Oran avec une prévision d'atteindre 930.000 t/an à l'horizon 2035, a indiqué la directrice de l'environnement. Pour rappel, la wilaya d'Oran dispose de trois centres d'enfouissement technique des déchets à Hassi Bounif qui traite 1200 t par an d'ordures, à El Ançor (100 t) et à Arzew (150 t/an).