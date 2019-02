Algérie: Présidentielle - Les principales organisations patronales soutiennent M. Bouteflika

Alger — L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et les principales organisations patronales ont exprimé, mercredi à Alger, leur soutien à la candidature de M. Abdelaziz Bouteflika, à la prochaine élection présidentielle.

L'UGTA, le Forum des chefs d'entreprises (FCE), la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), la Confédération algérienne du patronat (CAP), la Confédération des industriels et des producteurs algériens (CIPA), l'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) et l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) accueillent "avec la plus grande ferveur et la plus grande fierté" la candidature du moudjahid Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle du 18 avril 2019, selon une déclaration rendue publique mercredi.

Ils apportent leur "plein soutien à leur candidat, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, à l'effet de poursuivre et d'approfondir cet inlassable et cet intense effort pour le développement durable du pays, pour parachever l'œuvre de consolidation entreprise dans le développement économique, de l'épanouissement social au sein d'une Algérie réconciliée, de paix, d'unité, de stabilité et de progrès".

L'UGTA et les partenaires sociaux saluent l'idée de la tenue de la conférence nationale, "instrument de continuation des grandes réformes engagées et d'enraciner la confiance du citoyen en ses institutions et de conforter l'édification d'une nation républicaine, démocratique, sociale et économiquement forte, et un partenaire incontournable sur la scène internationale".

Ils réitèrent, à cette occasion, leur "engagement à veiller à la préservation de la souveraineté chèrement acquise et de l'unité nationale avec toute son énergie, assurant que cette détermination constitue un véritable rempart contre toute velléité à l'endroit de notre pays".

Ils assurent aussi au président de la République "leur respect et leurs remerciements pour l'immense œuvre apportée aux travailleurs, aux retraités et à leurs familles dans les domaines économiques et social" et tiennent à lui rendre hommage "pour son œuvre immense qui marquera l'histoire de l'Algérie indépendante".

Pour sa part, l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a salué, dans un communiqué, la candidature de M. Bouteflika à la prochaine élection présidentielle et l'assure de son soutien à l'occasion de cette joute électorale.