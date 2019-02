Congo-Kinshasa: Première conférence d'AWISA - Monique Mbombo pour l'implication de la femme dans le domaine sportif

Bonne nouvelle pour les femmes et les filles amoureuses des jeux sportifs. La RD.Congo aura le privilège d'organiser, pour la première fois, la conférence internationale des femmes dans le sport.

L'annonce a été faite par la présidente de l'association des femmes dans le sport, au cours d'une conférence de presse tenue hier, mercredi 13 février, dans la salle bleue du stade des Martyrs de la pentecôte. Devant les professionnels des médias et les femmes venues de tous les coins de la capitale, Monique Mbombo a tout d'abord encouragé la gente féminine à mouiller le maillot pour la pratique sportive sans complexe d'infériorité. Elle a, en outre, demandé à toutes les femmes d'influencer les médias et les institutions de pouvoir valoriser la place de la femme dans toutes les disciplines sportives.

C'était sous le coup de 14 heures, heure de Kinshasa, que Madame Monique Mbombo a fait son entrée dans la salle bleue du stade des Martyrs, accompagnée de sa chargée de communication. Après une prière ayant permis de remettre la cérémonie entre les mains de Dieu, la présidente de l'Association des Femmes Africaines dans le Sport en RD. Congo, a prononcé son exposé devant les femmes amoureuses du sport.

L'objectif de cette rencontre, a-t-elle laissé entendre, était d'encourager et promouvoir la participation des filles et femmes dans toutes les disciplines et à tous les niveaux constituant le jeu sportif, à savoir : Karaté, basketball, football y compris le nzango qui était considérée comme une discipline purement congolaise mais aujourd'hui comptée parmi les jeux internationaux qui composent la structure AWISA. Les femmes ont été également mobilisées sur la fourniture et les installations accessibles et conviviales dans les écoles et autres centres dans le seul but de s'intégrer dans cette société visiblement dominée par les hommes. Et cela, en l'insérant dans les programmes communs avec leurs homologues masculins dans le cadre de la dynamique congolaise.

Quid d'AWISA ?

Association Women In Sport Africa, comme c'est écrit en anglais, AWISA est une structure qui est née à Montréal au Canada et qui réunit au sein d'elle plusieurs pays d'Afrique dont la RD. Congo. Les objectifs poursuivis par la structure sont notamment de travailler pour l'avancement de la compréhension, de l'unité, de l'amitié, de la solidarité, de la paix à travers la camaraderie entre les femmes sportives à l'échelon du continent et du monde ; d'éliminer les obstacles à la participation intégrale des femmes au sport et, enfin, lutter contre toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes et des filles dans le domaine sportif.

Signalons que grâce aux efforts menés par le Ministère des sports et loisirs, la RD. Congo va organiser pour la toute première fois, la conférence des femmes dans le sport. Il s'agit là, non seulement d'une première organisation du pays francophone de cette association, mais aussi une occasion pour les mamans, les jeunes filles, quelle que soit leur capacité et leur infirmité de faire en sorte que dans les 10 ans à venir, le développement puisse qualitativement et quantitativement se faire sentir. Ces grandes retrouvailles auront lieu du 8 au 10 mars, mois dédié à la femme.