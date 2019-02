Congo-Kinshasa: Ligue de champions de la CAF - Florent Ibenge croit encore à l'exploit dans la dernière ligne droite

«L'exploit, c'est de gagner d'abord le match de la 5ème journée contre Al Ahly à Kinshasa, avant de voir comment aborder la dernière journée contre SC Simba, à Dar Es Salaam... », a déclaré Jean-Florent Ibenge Ikwange, mardi, en Algérie, après sa défaite (0-1), devant JS Saoura, en match de la quatrième journée de la phase de poule de la 23ème édition de la Ligue de champions de la Caf. Une défaite qui a fait très mal à l'équipe finaliste de la dernière Coupe de la Caf, pourtant décidée d'aller, cette fois-ci, très loin.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas encore fini : « nous avons certes perdu le combat, mais pas la bataille. Nous continuons à nous battre, nous n'aurons pas d'autres choix que de battre Al Ahly... », a indiqué Florent Ibenge, justifiant et regrettant ce but encaissé par son équipe à un moment où ils menaient dans le jeu grâce à l'entrée de Jésus Moloko Ducapel. Un but assassin de Hammar qui est intervenu à un moment crucial, lors de quinze dernières minutes. Dans l'autre match de ce groupe D, coup de tonnerre au stade Benjamin Mpaka, à Dar Es Salaam avec la victoire de Simba (1-0) devant le favori Al Ahly. L'unique but des Rouges a été inscrit à la 65e minute de jeu grâce au Rwandais Maddie Kagere. Après 10 buts encaissés en deux matches, Simba SC respire de nouveau. Les Égyptiens sont toujours premiers du groupe avec 7 points, tandis que V.Club redescend à la quatrième place.

Dans le groupe A, les positions sont figées après deux matches nuls et vierges. Le Wydad de Casablanca reste leader à la différence de buts devant Mamelodi Sundowns. Les deux équipes comptent 7 points chacune et ont fait le break sur leurs poursuivants relégués à trois points derrière.

Au stade Félix-Houphouët Boigny à Abidjan, l'ASEC a été incapable de faire la différence (0-0) face aux Sud-Africains. Le Wydad aurait pu en profiter pour creuser l'écart mais le club de Casablanca a été tenu en échec (0-0) à domicile au stade Mohamed V. Les Nigérians de Lobi Stars décrochent un bon point à l'extérieur.

Dans le groupe B, le tenant du titre a été solide et semble avoir écarté un adversaire direct pour la qualification. L'Espérance de Tunis, qui jouait à huis-clos, s'est imposée 2-0 face à Orlando Pirates. Dans ce duel au sommet, l'Espérance l'emporte grâce à un but de Badri dès la 16ème minute de jeu au stade olympique d'El Menzah. Dans les arrêts de jeu, Haythem Jouini double la mise dans l'enceinte tunisienne vide pour cause de sanctions contre le club après le mauvais comportement de certains de ses supporters. La défaite des Sud-africains fait les affaires de Horoya. A domicile, les Guinéens s'imposent 2-0 contre Platinum du Zimbabwe.

Dans le groupe C, le Club Africain a obtenu le match nul (0-0) face au leader, le TP Mazembe. Après la gifle (8-1) à Lubumbashi, le club tunisien désormais entraîné par Victor Zvunka a réussi à limiter la casse à domicile. Dans ce groupe, il faudra attendre le match entre Constantine et Ismaily, tout juste réintégré par la CAF, pour voir si les Algériens reprennent seuls la tête de ce groupe.