Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Validé, Bathé Ndjoloko affiche sa détermination pour le bien-être de Pangi !

Il ne pouvait qu'exprimer sa satisfaction, après avoir vu son mandat, en tant que Député national, être validé par la commission spéciale, qui a été instituée par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, dont Gabriel Kyungu Wa Kumwanza assume la responsabilité.

Lui, c'est le Docteur Bathé Ndjoloko Tambwe, élu de la circonscription de Pangi. Ce dernier, en marge de la plénière organisée le mercredi 13 février 2019, n'a-t-il pas manqué de saluer, avant tout, le travail de qualité qu'ont réalisé les 26 commissions respectives. Par ailleurs, il s'est félicité de cette nouvelle étape qui vient d'être franchie par le parlement, devant aboutir à la réalisation de son combat pour le bien-être de société congolaise, mais aussi de Pangi, en particulier.

Interviewé par votre journal juste après la validation de son mandat, Docteur Bathé Ndjoloko n'a pas tardé à dévoiler son visage, ses projets, son amour et sa passion pour ce cher et beau pays qu'est le Congo, mais aussi pour ceux qui l'ont choisi, parmi tant des candidats à devenir Député national. «C'est avec beaucoup d'émotions et de responsabilités d'avoir, d'abord été élu parmi autant des candidats, et qu'aujourd'hui qu'on puisse avoir la chance que le mandat soit validé, et il vient d'être validé, nous en sommes très fier et nous devons déjà nous mettre au travail dès aujourd'hui », insiste-t-il.

Evoquant la question du Règlement d'ordre intérieur, l'élu de Pangi a signalé notamment, que le présent sujet, fera l'objet de la plénière qui aura lieu cet après-midi, au cours de laquelle une équipe sera mise sur pied pour trouver des solutions le plus rapidement possible. Dans un autre chapitre, il promet de faire tout ce qui est en son pouvoir, afin d'honorer ses engagements pris, mutatis mutandis, en période de campagne électorale. « Pangi compte beaucoup pour moi-même d'abord, et je pense que je compte pour Pangi mais au moins, je pense que Pangi m'a tout donné, et j'en suis redevable. Le pouvoir législatif que je détiens aujourd'hui, c'est un pouvoir qui leur appartient, c'est pour cela que je continuerai toujours à me battre pour cette population », dit-il.

Connaissant des vrais problèmes de ce coin de Maniema, Bathé Ndjoloko se montre comme un catalyseur, capable de résoudre les difficultés de ceux qui lui ont fait confiance. Il leur a promis d'être souvent à leur côté comme d'habitude et de répondre à toutes les attentes, selon les moyens de sa fonction. Les infrastructures à Pangi, la construction et le social des populations de ce coin du pays sont cités parmi ses priorités.