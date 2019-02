Congo-Kinshasa: Halle de la Gombe - Des événements thérapeutiques en perspective !

Après avoir déstressé les esprits et détendu les nerfs durant le mois de Janvier, l'Institut Français a programmé une série d'activités culturelles alléchantes, à la fois informatives et intéressantes en vue de rendre plus riche ce mois de 28 jours pour les amoureux de la culture, sous toutes ses formes. Au programme, des projections de film, expositions, danse, présentations des ouvrages, Opéra, comédie, concerts...

Le meilleur dans ce programme est qu'il ne concerne pas simplement la ville-province de Kinshasa, des activités sont également prévues pour d'autres villes. A Goma, par exemple, pendant 3 jours, à savoir : les 15, 16 et 17 février, la contrée va vibrer au rythme du "playing for change- singing for peace". Ce forum de trois jours est organisé pour le compte d'AMANI FEST 2019" avec comme invités et artistes phares Youssoupha, Gaël Faye et Yvan Buravan.

En même temps, le mardi 16 février à 16h00, à Kinshasa, dans la salle de Cinéma sera projeté le film "WHISPER : LIBRES COMME LE VENT". Réalisé par Garnier, ce film de 1h45 minutes relate l'histoire d'une adolescente avec son cheval. Le 19 février, toujours dans la salle de Cinéma se projettera un autre film, cette fois-là vers 19h00, son titre est " apartment in Berlin". C'est un film qui raconte la vie des Israélites dans une famille juive à Berlin.

Pour changer des registres, le 21 février à 18h00, il est programmé un vernissage sanctionné et/ou clôturé par un concert du groupe Ba Nkosi. Place à la Comédie qui s'est imposée pour le 22 février, animée par la Halle Comedy club à la Grande Halle autour de 19h00. La soirée sera essentiellement conduite par les Comédiens Congolais, jeunes d'talents. Le 23 février à 16h00, la salle de Cinéma accueillera le dessin animé " les Gobelins en 16 courts Métrages". Et, enfin, le 27 février, les amoureux du Cinéma bénéficieront de la projection du film Douleur à 19h00 dans le lieu habituel.

Enfin des comptes, il paraît claire que l'agenda de la Halle de la Gombe regroupe une diversité des programmes, touchant à toutes les catégories des consommateurs. La gratuité de l'accès accorde encore du crédit, de l'envergure et de l'intérêt à ces activités foraines, festives et pleines de détente. Les amoureux de la Culture y sont invités.