Congo-Kinshasa: Election des Gouverneurs - Le Grand Bandundu derrière Laurent Batumona !

Gracius Hôtel, basé dans la Commune de Kalamu, était dans une ambiance euphorique, le vendredi 8 Février 2019. Des Chefs coutumiers ainsi que des Associations des Jeunes ressortissants du Grand Bandundu y sont allés en très grand nombre, pour apporter leur soutien total à l'Honorable Laurent Batumona Kandi Kham, candidat Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa.

Ceux-ci vantent ses valeurs intellectuelles indéniables, son intégrité morale et son expérience avérée dans la gestion de la chose publique. Déjà, comme un seul corps, les Chefs coutumiers du Grand Bandundu, du Kongo Central, du Grand Equateur et du Grand Kasaï ont salué la victoire du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, leader de l'Udps, parti politique qui porte la candidature de celui que les kinois appellent affectueusement Diatabawu.

Dans la droite ligne du message de réconciliation et de l'unité lancé par le nouveau Chef de l'Etat lors de son investiture, le président Roger Mukinzi Kikalulu, un notable du Grand Bandundu, prenant la parole au cours du rendez-vous de Gracius Hôtel, a singulièrement exprimé sa gratitude à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'élévation d'un digne fils du Grand Bandundu, en la personne du Professeur Ebérand Kolongele, en qualité de Directeur de Cabinet adjoint du Président de la République.

Les ressortissants du Grand Bandundu ont pris d'assaut, le vendredi dernier, la grande salle de réunion de l'Hôtel Gracius, sis Quartier Matonge, dans la commune de Kalamu. Dans leur message, ils ont clairement soutenu leurs leaders, Laurent Batumona et Jean-Baudouin Mayo, pour avoir eu la clairvoyance de soutenir Félix Antoine Tshisekedi avant et pendant la campagne électorale, en dépit des pesanteurs et autres contraintes ethno-tribales. Ils leur ont recommandés à poursuivre leur engagement auprès du Chef de l'Etat avec loyauté et probité morale, pour l'intérêt supérieur de la Nation.

Les dignes fils de l'espace Grand Bandundu ont invité les leaders d'opinion à s'abstenir de tout discours d'incitation à la haine ethnique ou tribale, pour ne promouvoir que les seules valeurs du vécu ensemble qui constituent le socle de la Nation congolaise.

Par ailleurs, ils ont condamné, avec fermeté et sans hypocrisie, les actes de barbarie sans cause que certains des leurs compatriotes ont subi dans certains coins du pays. C'est avec raison qu'ils ont invité les jeunes mis à contribution dans cette sale besogne à entendre la voix de la raison et de la tolérance qu'exige la démocratie. Les ressortissants du Grand Bandundu ont souhaité, à haute voix, un fructueux quinquennat au Président de la République. "Nous lui assurons notre entière disponibilité à mettre la main dans la pâte, afin de matérialiser le rêve de l'instauration d'un Etat de droit tant prôné par le Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire", ont-ils martelé.

Répondant simplement "non" à la violence, les jeunes cadres de l'espace grand Bandundu se disent profondément touchés par les violences postélectorales qui se sont commise dans les différents coins de l'espace vital commun de la RDC.

Prenant conscience de la gravité de la situation et de la spirale de violence dans laquelle une telle situation pourrait plonger la nation qui, du reste, a suffisamment souffert des atrocités de toutes sortes, ils se disent satisfaits de l'aboutissement paisible et heureux du processus électoral dans notre pays, sanctionné par l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, occasionnant ainsi une passation civilisée du pouvoir au sommet de l'Etat. "Faisant nôtre les acquis du vivre ensemble nous légués par Feu le Marechal Mobutu, comme fondement d'une nation vouée au développement", les jeunes de l'espace Grand Bandundu ont souligné que la victoire de Félix Tshisekedi est un couronnement de plus de trois décennies de lutte non-violente pour l'avènement d'un Etat de droit.