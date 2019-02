Congo-Brazzaville: Coopération - Une délégation de l'Union européenne reçue à la Chambre de commerce

Ivan Ovando-Lacroux, référent Afrique centrale pour l'aide internationale et la coopération au siège de la commission européenne à Bruxelles (Belgique) et Michelle Walsh, chargée de projets secteur privé à la délégation de l'Union européenne (UE) au Congo, ont échangé, le 11 février, avec Sylvestre Didier Mavouenzela.

La rencontre a porté sur la deuxième phase du Programme de renforcement des capacités commerciales entrepreneuriales (PRCCE II), financé par l'UE dont la Chambre de commerce de Pointe-Noire est bénéficiaire d'une composante. Le projet pour lequel la première phase a été lancée en 2010 veut répondre aux problèmes et faiblesses identifiés, en proposant des réformes et outils pour renforcer les capacités entrepreneuriales des Congolais et améliorer l'environnement des affaires.

Sa deuxième phase, amorcée en mars 2017, dispose de trois composantes. La première vise à mettre en place un dispositif de formation, d'appui et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME). La deuxième porte sur l'amélioration du climat des affaires. Dans ce cadre, les activités à mener concernent la mise à disposition d'informations utiles pour le fonctionnement des PME et leur formation sur les règles Ohada et la mise en place du système de justice commerciale alternative. La troisième, quant à elle, a trait à l'appui à la mise en œuvre des politiques sectorielles, aux négociations commerciales et à l'Agence congolaise de normalisation et de qualité.

La Chambre de commerce de Pointe-Noire intervient dans la deuxième composante relative à l'amélioration du climat des affaires. Dans ce cadre, sa mission est de déployer un help desk ou bureau d'aide pour rendre disponible l'information et proposer une assistance en back office. Elle intervient aussi pour l'opérationnalisation du centre de médiation et d'arbitrage et pour la mise en place d'un parcours Ohada au profit des PME.

Les échanges avec la délégation de l'UE ont porté sur le contexte économique du Congo, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets financés par cette institution dans le pays et les pistes de solutions pour dépasser le slogan de diversification de l'économie et trouver les axes pour la stimuler. « Il est important pour nous, en tant que délégués de l'Union européenne, de comprendre le contexte dans lequel nous travaillons et les enjeux économiques de l'heure », a expliqué Michelle Walsh.

Plusieurs aspects ont été évoqués, notamment la sous-traitance industrielle et pétrolière qui constitue l'une des portes de sortie du pays de la situation difficile de crise, avec la réduction du nombre de recours à des sociétés travaillant sous le régime des autorisations temporaires d'exercice et l'utilisation des compétences locales, la nécessité de créer les conditions pour le développement des entreprises et la mise en place d'une administration adaptée au secteur privé pour une véritable diversification de l'économie, l'adaptation de certaines mesures règlementaires en vue de la bonne marche des activités des entreprises, la mise en place d'un véritable dialogue public-privé et bien d'autres aspects devant contribuer à l'amélioration du climat des affaires au Congo.

Au terme de la rencontre, les deux délégués de l'UE se sont félicités des progrès réalisés par la Chambre de commerce que dirige Sylvestre Didier Mavouenzela. Tenant compte de ses nombreuses initiatives et de ses perspectives jugées intéressantes, ils ont souhaité que dans le volet amélioration du climat des affaires, cette Chambre aille au-delà du projet actuel.

Cette visite de la délégation de l'UE entre dans le cadre d'une série de descentes dans les structures bénéficiaires des projets financés par cette organisation. La mission entamée à Pointe-Noire va se poursuivre dans les départements de la Bouenza et de Brazzaville.