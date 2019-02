Congo-Brazzaville: Journée internationale des femmes et des filles de science - Une quarantaine de lycéennes découvre la Cité scientifique de Brazzaville

Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique a organisé, le 11 février, pour la toute première fois, à travers la boursière de l'Organisation des femmes dans la science pour le développement mondial (OWSDW), le Dr Maryse Nkoua, l' événement dédié aux femmes et filles de science.

Célébrée chaque année le 11 février, la Journée internationale des femmes et des filles de science, qui est à sa quatrième édition, a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies afin de promouvoir l'accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science. Cette journée permet de rappeler que ces dernières jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique et que leur participation doit être renforcée. Au Congo, l'occasion a permis aux chercheures de la Cité scientifique de Brazzaville d'organiser une visite guidée auprès d'une quarantaine des lycéennes des établissements de Savorgnan-de Brazza, de Chaminade et de Notre-Dame de Rosaire.

En effet, les quarante jeunes filles ont visité les laboratoires de microbiologie, de biologie moléculaire, de l'herbier national et de l'herpétologie de l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles, les laboratoires de chimie des plantes et l'animalerie de l'Institut national de recherche en sciences de la santé. Elles sont aussi passées au laboratoire de biotechnologie de l'Institut national de recherche agronomique et au laboratoire de biologie médicale de la Fondation congolaise pour la recherche médicale.

Au terme de la ronde, les femmes de sciences de la Cité scientifique de Brazzaville ont présenté aux lycéennes les métiers de la science et parlé de leurs expériences dans ce domaine en vue de les motiver à aimer la recherche scientifique. C'est ainsi qu'elles ont encouragé les jeunes filles à s'inspirer des vécus des femmes de sciences de la Cité scientifique de Brazzaville et du Congo et à profiter de leur présence dans les laboratoires pour conforter leur aspiration à devenir scientifique.

S'exprimant à cette occasion, la conseillère technique chargée de la Coopération du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Huguette Nguenoni, a rappelé que le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a, depuis presque un an et demi, invité le personnel à susciter l'attrait de la science au sein des jeunes et surtout des jeunes filles et des femmes. À titre d'exemple, elle a cité l'implication du ministre dans l'organisation au Congo du Next Einstein Forum qui a mis la femme et la fille congolaises au-devant de la science. Elle a, par ailleurs, insisté sur le rôle que cette journée devra jouer et sur les mécanismes à mettre en place ainsi que les politiques à adopter dans ce sens.

Notons qu'à travers cette journée, la République du Congo a exprimé sa totale convergence avec les Etats qui luttent pour une amélioration considérable du niveau de vie de la femme et de la fille.