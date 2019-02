Congo-Kinshasa/Tunisie: CAF-C1 - Mazembe tient en échec le Club africain

Après leur victoire historique de huit buts à zéro à domicile, les Corbeaux de Lubumbashi sont allés tenir tête à l'équipe tunisienne par zéro but partout, en quatrième journée de la phase des groupes de la compétition disputée le 12 février. Ils occupent provisoirement la tête de leur groupe C.

Le Tout-Puissant Mazembe a contraint, au stade Radès de Tunis, le Club africain au nul, au terme d'une partie rugueuse et disputée, bien différente de la première confrontation entre les deux équipes à Lubumbashi,lors de la troisième journée. Les Tunisiens avaient sombré par zéro but à huit.

Pour ce match au stade Radès, le onze de départ de Mazembe s'est composé du gardien de but malien, Ibrahim Mounkoro. Djo Issama Mpeko, Arsène Zola, Kevin Mondeko ont été dans le champ et le Zambien Kabaso Chongo en défense. Au milieu de terrain, il y a eu l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Miché Mika et Trésor Mputu Mabi. En attaque, Jackson Muleka, Meschack Elia et le Zambien Rainford Kalaba (remplacé par Chico Ushindi wa Kubanza à la 69e mn) ont été titularisés.

Le banc du Club africain ayant changé juste après sa douche froide à Lubumbashi, le technicien français, Victor Zvunka, a pris la place de Chiheb Elili. Il a titularisé A. Dkhili dans les perches et, dans le champ, H. Agrebi, A. Abdi, B. Ifa, F. Jaziri, M. Haddad (remplacé par Z. Labidi à la 66e mn), I. Mouchili, B. Khefifi (remplacé par A. Mchareg à la 78e mn), W. Ben Yahia, G. Ayadi et B. Compaore (remplacé par D. Sasraku à la 59e mn). A la fin de la partie, Victor Zvunka a déclaré : « Le score de l'aller a influencé sur le rendement de mes joueurs ce mardi face à un adversaire de taille. Nous avons cherché la victoire, alignant trois attaquants. On va beaucoup travailler pour améliorer bien de choses. Il nous reste deux matches en Ligue des champions. Rien n'est fini. Je suis là depuis seulement quatre jours. Je continue de découvrir mon équipe ».

Pour sa part, le coach Pamphile Mihayo Kazembe du Tout Puissant Mazembe a évoqué des mauvais choix de ces joueurs au cours de ce match. « On a fait le nécessaire pour arracher les trois points. On n'a pas été toujours aux bons endroits pour marquer un but. En tout cas, on est en tête de la poule. Le match a été équilibré, dans l'ensemble, même si par moments mon équipe a eu la possibilité d'ouvrir la marque. La suite de la compétition se présente sous des meilleurs auspices », a-t-il expliqué.

Avec ce match nul, Mazembe pointe en première position avec sept points, devant CS Constantinois d'Algérie qui en compte six points avec deux matchs en moins. Club africain se retrouve à la troisième place de avec quatre points, devant Ismaïly d'Egypte (un point) qui a été réintégré dans la compétition après avoir été exclu.

En cinquième journée, Mazembe ira défier Ismaïly en Egypte et Club africain se déplacera sur le terrain de Club Constantinois en Algérie. L'on rappelle qu'au terme des six journées, les deux premiers clubs de chacun des groupes se qualifieront pour les quarts de finale.