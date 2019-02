Congo-Kinshasa: Banque - Citi RDC change de patron

Le nouveau directeur général, Willy Mulamba, est un fils de la maison qui a débuté sa carrière en son sein en 2007.

En se référant au jargon consacré dans la profession, Willy Mulamba est désigné comme le nouveau CEO de Citi RDC. Un communiqué officiel vient de confirmer sa nomination à la tête de l'une des filiales du Groupe Citi, la première banque mondiale.

Comptant actuellement plus de deux cents millions de clients dans plus de cent soixante pays et juridictions, le Groupe Citi s'est installé en République démocratique du Congo (RDC) depuis les années 1971. Le choix de ce pays et plus globalement du continent africain est d'abord stratégique, insiste-t-on dans le document. Le Groupe s'adresse particulièrement aux consommateurs, entreprises, gouvernements et autres institutions. Quant à ses produits et services, ils tournent essentiellement autour des services bancaires aux particuliers et de crédit ainsi que des services bancaires aux entreprises.

Le nouveau manager de Citi RDC jouit d'une formation solide dans les domaines de l'économie et de la finance, avec une double maîtrise en économie appliquée de l'Université de Liège (Belgique) et en banque et finance de l'université Evry Val-d' Essonne de Paris (France). Placé sous la direction d'Akin Dawodu, le directeur général de Citi Nigeria et directeur pour l'Afrique centrale et de l'ouest du Groupe, ce brillant économiste continuera à mettre en œuvre la politique stratégique internationale de la banque dans la région. L'Afrique représente, en effet, une zone stratégique car, le Groupe Citi y a investi dans au moins seize pays dont la RDC. A cet effet, ce pays et l'Afrique dans son entièreté représentent à ce titre un axe essentiel de sa stratégie internationale.

Pour la petite histoire, Willy Mulamba est arrivé en 2007 au sein de la filiale congolaise de Citi en qualité de directeur général adjoint, directeur du Conseil d'administration, responsable des marchés et trésorier pays pour la RDC. Le communiqué du Groupe précise également qu'il conservera ses prérogatives en tant que responsable des marchés et trésorier pour la RDC. Par ailleurs, il continuera à reporter à Nabil Khemiri, le responsable pour l'Afrique du nord, centrale et de l'ouest. Notant que dans son parcours professionnel, Willy Mulamba a exercé aussi comme analyste financier principal chez Pilgrim's Prides corporation à Dallas, dans le Texas (Etats-Unis). Mais sa carrière a vraiment débuté chez American market connection à Boston, dans le Massachussetts.