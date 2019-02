Congo-Brazzaville: Conseil départemental et municipal de Brazzaville - Une série de mesures annoncée au titre de 2019

Le président de l'assemblée locale et maire de la ville, Christian Roger Okemba, a déclaré le 12 février à l'ouverture de la troisième session ordinaire dite budgétaire, que des dispositions rigoureuses seront appliquées au titre des recettes dans le cadre du budget de l'exercice en cours.

Parmi les mesures préconisées par Christian Roger Okemba pour maximiser les recettes municipales cette année, il y a le recensement des contribuables par des techniques modernes et appropriées, la création d'un guichet unique avec le concours de la Banque postale du Congo. L'expérience, a-t-il dit, commencera par les pompes funèbres municipales, les grands contribuables et les marchés domaniaux.

L'utilisation des outils Smart dans le recouvrement des recettes à l'image de mobile money, le respect rigoureux du sacro-saint principe de séparation de pouvoir entre l'ordonnateur et le comptable, l'instauration d'un cadre permanent de dialogue entre la commune et les services étatiques tels que la direction des impôts, la direction générale du Trésor public et les partenaires sociaux font partie des nouvelles dispositions.

A cela, il faudra ajouter la réorganisation des services de recouvrement de la recette municipale dans les marchés, en dehors des marchés et auprès des structures telles que les sociétés d'eau et d'électricité; l'impression des ordres de paiement : tickets, quittances et autres pièces imposables par l'ordonnateur et non le comptable; la rentabilisation des investigations menées auprès des sociétés de téléphonie mobile, propriétaires des pylônes implantées dans le périmètre urbain de Brazzaville.

Concernant la taxe de roulage, la direction des finances municipales et la recette municipale devront, grâce aux avantages du guichet unique, maximiser et sécuriser le recouvrement des recettes. Cette opération, a déclaré Christian Roger Okemba, débutera en mars.

A propos de la taxe hôtelière et celle de la restauration, les directions du développement culturel et touristique ainsi que les finances municipales travailleront en connivence avec la direction départementale du tourisme et de l'hôtellerie de la ville de Brazzaville pour maximiser les recettes de ce domaine.

Ce programme qui vise la maximisation des recettes en 2019 concerne également les revenus du domaine immobilier communal, les taxes d'occupation du domaine public, le permis d'occuper, les permis de construire et de démolir.

La direction de la gestion foncière urbaine devra organiser des campagnes foraines en vue de permettre aux citoyens de régulariser, conformément aux textes en vigueur, leur statut de propriétaires ou d'occupants légaux.

De même une attention particulière devra être portée sur les recettes de la taxe publicitaire communale. Les directions de la communication et des finances municipales devront réorganiser la liquidation de la taxe communale sur la publicité afin que celle-ci ne soit pas sous-évaluée du fait des prix forfaitaires, a conclu Christian Roger Okemba.