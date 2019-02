Congo-Brazzaville: Le championnat national ligue 2 démarre vendredi

Prévu pour le 6 février, le coup d'envoi de la compétition sera finalement lancé le 15 février, dans la zone A.

La zone A regroupe vingt équipes de Brazzaville et du Pool réparties en deux poules de dix équipes chacune. Les quatre premières de chaque poule seront qualifiées à un mini tournoi au cours duquel les cinq premières seront sélectionnées pour disputer le play off avec les équipes qualifiées des autres zones.

Pour le compte de la zone A, les matches du tournoi préliminaire vont se disputer au stade Alphonse-Massamba-Debat et son annexe. La compétition se jouera en phase unique.

La poule A est composée de: Aigle sport; Ajax de Ouenzé; Red star; As Tsimba; BNG ; As Pinaro; Etoile de Talas; JSB; JSP et le Real impact. La poule B, quant à elle, regroupe les clubs As Elbo; ASK; l'As Végas; FC Flamengo; FC Racine; RS Olympique; RSB, SMO; Yaba sport ainsi que l'OCB.

Lors de la première journée, Red star croisera, au stade Alphonse-Massamba-Débat, Ajax de Ouenzé. Ensuite, l'Etoile de Talas en découdra avec Real impact. AS Tsimba, pour sa part, s'opposera à Aigle sport puis BNG défiera As Pinaro.

Le lendemain, Yaba sport sera aux prises avec ASK. Le 18 février, l'OCB affrontera SMO tandis que As Flamengo sera face à l'AS Elbo, avant que la RSB croise la RC Olympique et FC Racine l'As Végas.