Soudan: Le PCN commence un programme sur la situation au Soudan

Khartoum — Le Parti du Congrès National (PCN) a lancé mercredi une série de réunions avec des ambassadeurs et des chefs de missions diplomatiques africaines accrédités au pays pour les éclairer sur les derniers développements dans le pays et les efforts déployés par le Gouvernement pour réaliser la stabilité sur les niveaux politique et économique.

À cet égard, le secrétaire du secrétariat de l'Afrique au Congrès National, Dr. Al-Saddiq Mohamed Ali, a reçu séparément mercredi à son bureau les ambassadeurs du Rwanda et du Kenya.

Dans une déclaration à la presse, Dr. Ali a expliqué que ces réunions ont pour objectif d'informer les pays de la région sur ce qui se passe dans le pays, dans le cadre des consultations par le Soudan avec son environnement régional, en particulier les pays africains, car ces pays représentent une importance pour le Soudan, indiquant que ce travail reflète la réalité de la situation au Soudan.

Il a indiqué que les ambassadeurs du Rwanda et du Kenya ont exprimé leur compréhension des circonstances que voit le pays et ont affirmé leur soutien aux efforts du Soudan pour réaliser la stabilité interne afin d'y permettre de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité régionales.

Il a souligné que le secrétariat africain au sein du Parti est attendu organiser des réunions directes avec les représentants des pays africains dans les prochains jours pour les informer et répondre à leurs questions concernant la correction des concepts et l'élargissement du cercle de la consultation.