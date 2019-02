Soudan: La sous-secrétaire adjointe aux affaires étrangères rencontre l'ambassadrice de Belgique

Khartoum — La Sous-secrétaire adjointe aux affaires étrangères l'ambassadrice Ilham Ibrahim a rencontré mercredi à son bureau l'ambassadrice de Belgique non-résidente auprès du Soudan Mme. Sibel de Cagetier Dave.

Mme. Ilham s'est félicité du niveau des relations entre les deux pays et a apprécié le soutien de la Belgique au Soudan aux niveaux bilatéral et international. Elle de même présenté un exposé sur la situation générale dans le pays et les efforts déployés par le Soudan pour parvenir à la paix et au règlement du conflit dans les pays de la région, en particulier le Soudan du sud, la Libye et la république centrafricaine.

Mme. Ilham a également abordé les arrangements en cours pour la sortie de la MINUAD et les mesures prises par le Soudan pour lutter contre la migration illégale et le trafic d'êtres humains.

Pour sa part, l'ambassadrice de Belgique a promis de travailler à la promotion et au renforcement des relations bilatérales ainsi qu'à la coordination des positions et du soutien aux niveaux international et régional et à l'échange d'expériences.