Sénégal: UEMOA-Côte d'Ivoire - MANSA BANK décroche son agrément avec comme Directeur Général El-Hassan KABA

La Persévérance paie toujours et seul le Travail paie... Cet adage vient d'être une fois de plus confirmé.

Lorsqu'en 2015, Confidentiel Afrique annonçait en exclusivité son départ de la Banque Atlantique Sénégal, nous restions en attente, car convaincu qu'il nous préparait un grand « One Off Deal » comme à son habitude..

Désormais c'est chose faite: El-Hassana KABA, banquier ivoirien, diplômé d'Oxford, de Paris Dauphine et de la Faculté de Sciences Économiques d'Abidjan et ancien de Citibank et de Standard Chartered Bank vient d'obtenir l'Agrément Bancaire pour MANSA BANK. La » Banque du Roi des Rois » est née.

Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, la dernière session de la Commission Bancaire de décembre 2018 ayant donné son avis conforme favorable à la demande d'agrément bancaire de MANSA BANK, l'arrêté Ministériel entérinant cette décision a été signé.

Du robuste dans le tour de table

Le capital de la Banque de (12 milliards FCFA) est constitué à 100% par des acteurs et ressortissants de la zone UEMOA, principalement Ivoiriens et Sénégalais. On note ainsi dans le tour de table des institutionnels comme ASKIA ASSURANCES, des grandes entreprises africaines comme SEDIMA, leader du secteur avicole au Sénégal et des personnes privées comme Alioune NDAO, l'un des premiers africains francophones diplômé de Harvard. La holding de la banque, MANSA FinancialGroup, qu'il a co-créée avec son partenaire Momar NDOUR, assurera le contrôle de cette nouvelle entité .

Selon nos informations, la Direction Générale de la Banque, basée à Abidjan, sera drivée par El-Hassana KABA lui même avec comme PCA, Serge-philippe BAILLY, ancien de Citibank et ancien Directeur Général de Standard Chartered Bank.

Avec cet aréopage de banquiers professionnels et d'experts pointus et reconnus dans le secteur de la finance, le marché prendra sûrement de l'épaisseur grâce au modèle économique financier de ces banquiers africains, purs produits du système anglophone, qui ont osé.