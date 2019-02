Sénégal: Affaire des 94 milliards - Plénière, vendredi sur la création d'une commission d'enquête parlementaire

Dakar — Les députés sont convoqués en séance plénière le vendredi à partir de 10h pour le projet de résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire relative à l'affaire dite des quatre-vingt-quatorze milliards dans le dossier du titre foncier 1451/R, a annoncé l'Assemblée nationale dans un communiqué reçu à l'APS.

Ousmane Sonko, candidat à la prochaine présidentielle du 24 février 2019 et ancien inspecteur des Impôts radié de la Fonction publique, accuse de hauts responsables des domaines d'avoir détourné 94 milliards de francs CFA dans une affaire d'indemnisation foncière.

Le député Sonko, leader de PASTEF (Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité), a dit avoir déposé une plainte dans cette affaire et écrit à l'Inspection générale d'Etat (IGE) et à l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption.

Mais il est à son tour mis en cause dans cette affaire par le journaliste Madiambal Diagne, directeur de publication du journal Le Quotidien (privée), ce dernier l'accusant d'avoir des relations "avec des parties prenantes dans cette procédure".

Vendredi toujours, les députés vont se pencher à 12h sur le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale, article 83 bis, signé à Montréal, le 06 octobre 1980.

Les députés vont également examiner le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le Millennium Challenge Compact entre la République du Sénégal agissant à travers le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan et les Etats-Unis d'Amérique agissant à travers le Millennium challenge Corporation, signé à Washington D.C., le 10 décembre 2018.

Ils vont en fin procéder à l'examen du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'Acte additionnel à l'Accord de coopération Inter-Etats portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs du champ Grand-Tortue/Ahmeyim et relatif au régime fiscal et douanier applicable aux sous-traitants entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, signé le 21 décembre 2018 à Nouakchott.