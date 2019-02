Togo: Kégué, coût de la réhabilitation, 10 milliards de F CFA

Il est le plus grand stade de football du Togo. Le stade de Kégué, depuis plusieurs mois déjà subit une toilette complète. Ceci à la faveur d'une réhabilitation entreprise par le donateur, la Chine.

Une visite du chantier effectuée par le ministre en charge des Sports, Foly-Bazi Katari, en compagnie de l'Ambassadeur de Chine au Togo, Chao Weidong, fait constater que ce complexe sportif montre que c'est un bain complet qu'il subi. Ainsi, de la pelouse de jeu aux locaux techniques en passant par la piste d'athlétisme, les gradins, et les vestiaires aucun endroit n'est laissé au hasard, et où la main des ingénieurs chinois et de leurs ouvriers ne passe et repasse. Et tout ceci a un coût. C'est la somme de 10 milliards de F cfa qui est consacrée par l'Etat chinois à cette réhabilitation d'une oeuvre offerte à l'Etat togolais, 19 ans plus tôt.

Au terme des travaux que l'on projette sur le 3 Juillet 2019, le Togo devra à nouveau disposer d'un stade aux normes de la FIFA et de la CAF. Et, promet, M. Weidong, "les jeunes ont pris du plaisir dans ce stade et ils veulent y revenir le plus rapidement possible. Nous allons tout faire pour finir les travaux au plus vite".