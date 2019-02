Afrique: CAN U20 - Les Maliens triomphent des Nigérians d'une demi-finale à suspense

La première demi-finale de la 21e édition de la CAN U20 Total Niger 2019 s'est disputée ce mercredi 13 février 2019 au stade général Seyni Kountché entre le Nigeria et le Mali. Une partie disputée jusqu'au bout où il a fallu recourir à la séance fatidique des tirs au but (4 - 3) au bénéfice du Mali après qu'ils se soient neutralisés à l'issue du temps réglementaire et des prolongations par le score de 1 but partout.

Entre Nigérians et Maliens qui se livraient une bataille le 13 février dernier au stade général Seyni Kountché de Niamey, pour un ticket de la finale de la CAN U20 Total Niger 2019, ce fut un match très disputé, engagé jusqu'au bout. Deux formations qui ne voulaient rien lâcher.

Très vite, ce sont les Nigérians qui allument les premières mèches à la 3e mn lorsque sur un centre venu de la droite, le défenseur et capitaine malien, Clément Boubacar Kanouté, tente de sauver son camp mais a failli surprendre son gardien et heureusement, voit sa tête renvoyée par la barre transversale.

Dès lors, les offensives se multiplient de part et d'autre et les Nigérians obtiennent deux corners coup sur coup aux 4e et 5e mns qui ne donnent rien. A la 20e mn, la défense nigériane joue avec le feu lorsque le gardien de but, Oremade Olawale réalise une mauvaise relance et le milieu malien, Mamadou Traoré tente de le contrer avant que son partenaire El Bilal Touré, qui récupère le cuir, le retrouve pour une frappe au-dessus de la barre.

Le jeu s'anime de plus en plus avec les vingt-deux acteurs qui ne lésignent sur aucun effort pour trouver la faille. Le jeu s'équilibre mais, les deux formations montrent que le but peut venir à tout moment de part et d'autre tellement, chacune d'elle n'était pas loin de faire la différence. Mais, les défenses veillaient au grain et ne laissaient aucun espace qui puisse lui être préjudiciable. Et c'est tout logiquement que les deux équipes regagnent les vestiaires par le résultat nul et vierge de 0 but partout.

On reprend les mêmes et on recommence pour la deuxième période et c'est le Mali qui se montre plus dangereux à l'image de Sékou Koïta qui, à la 47e mn et quelque peu excentré sur le flanc gauche, voit sa frappe sur le petit filet. Le Nigeria semble à la peine et laisse pratiquement le contrôle de la partie aux Maliens qui manquent de justesse et de réalisme sur le front de l'attaque comme cette occasion de la 71e m où l'attaquant El Bilal Touré, tout seul face au gardien, envoie sa frappe au-dessus de la barre.

Cinq minutes plus tard soit à la 76e mn, ce sont les Nigérians qui sont à l'abordage et un de ses métronomes de l'attaque Ibrahim Aliyu, sur le côté droit, tente un centre shoot qui passe devant le gardien de but malien, Youssouf Koïta sans que personne ne réussisse à le reprendre. Animés de plein d'énergie, Nigérians et Maliens continuent de pousser avec un léger avantage au Mali qui trouve la faille à la 78e mn.

En effet, suite à un contre bien mené sur le flanc droit, El Bilal Touré parvient à trouver sur le côté gauche, son partenaire Mamadou Traoré dont la frappe du plein du pied droit est imparable puisque le cuir va se loger dans les filets, au deuxième poteau du gardien Oremade Olawale pour l'ouverture de la marque.

Tout semblait se jouer au bénéfice du Mali qui, non seulement, menait au score mais avait une certaine ascendance sur son adversaire. Mais au vu temps qui s'écoulait, les Nigérians sortent de leur torpeur et multiplient les offensives. Ils seront récompensés à la 86e mn avec l'égalisation de Paschal Durugbor.

A 1 but partout, tout était à recommencer et la partie s'achève par ce score nul de 1 but partout et il a fallu aller aux prolongations où les deux formations n'ont pu se départager. Pour les départager, il était question de recourir à l'épreuve fatidique des tirs au but. Une épreuve de nerf où les premiers tireurs de part et d'autre Valentine James Ozornwafor pour le Nigeria et Boubacar Traoré du Mali ratent les leur.

Les trois qui suivent marquent et les deux formations sont à 3 tirs réussis partout. Et vint la dernière tentative où Ibrahim Abubakar voit sa frappe renvoyée par la transversale pendant que celui qui devenait l'espoir de tout un peuple, Hadji Dramé réussit son tir et envoie le Mali en finale.

Déclarations d'après-match

Paul Osahon Aigbogun, entraineur du Nigeria

« Malheureusement, c'est le Mali qui a gagné »

« Ce fut un match très difficile, engagé. Nous avons joué et nous nous sommes battus comme il se devait mais, malheureusement, c'est le Mali qui a gagné. Nous félicitons l'équipe malienne pour leur victoire et qualification. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que quelque chose n'a pas marché puisque les deux équipes se valaient ».

Mamoutou Kané, entraineur du Mali

« Un match épuisant dans la tête et dans le ventre »

« C'était un match très épuisant dans la tête et dans le ventre. La chance était avec nous donc bravo et courage au coach nigérian. Pour nous, l'objectif est atteint. Nous avons été la première équipe à avoir enregistré une défaite et nous sommes aujourd'hui la première à nous qualifier pour la finale. C'est ainsi le football et je n'ai pas pu exprimer ma joie comme les autres parce que pour moi, ce qui devait être célébré, c'est le match face au Ghana. Là, c'est un bonus pour nous ».