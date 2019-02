Angola: L'ENANA commémore son 39ª anniversaire

Luanda — L'Entreprise Nationale d'Exploitation des Aéroports et Navigation Aérienne (ENANA) commémore mercredi 13 février, son 39è anniversaire, dans une année où elle sera remplacée par deux nouvelles entités publiques dans le cadre de sa transformation en cours depuis 2018.

La scission sera faite sur la base du Décret Présidentiel nº 234/18 du 05 octobre qui autorise la création, au cours de cette année, de la Société Nationale de Gestion des Aéroports(SNGA) et de l'entreprise Nationale de Navigation Aérienne (ENNA), mettant un terme au fonctionnement de ENANA - EP.

À cet effet, la SNGA sera responsable de l'administration, gestion et l'exploitation des aéroports et aérodromes publics, tandis que la future ENNA aura la tâche de gérer le trafic aérien et de garantir la sécurité de la navigation aérienne dans le territoire angolais.

La décision fait partie de la stratégie de l'Exécutif de restructurer, de façon, significative le secteur aéroportuaire en vue, entre autres, de fortifier sa rentabilité, de donner plus d'efficacité e d'améliorer la qualité des services dans ce segment et de réduire les coûts opérationnels.

L'objectif est aussi de rendre possible l'augmentation du volume des recettes aéronautiques et commerciales, outre de rationnaliser les investissements applicables considérant que le secteur aérien et sa sphère d'exploitation représente une zone de grande compétitivité.

C'est pour cette raison que le Chef de l'Etat, João Lourenço, à travers, de ce même décret, a crée une commission chargée de procéder à la restructuration de l'ENANA dans les 120 jours prochains, coordonnée par Mário Manuel Domingues, assistée par Júlio César Furtado.

Cette commission dépend du ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, et a comme mission de garantir la gestion courante de l' entreprise jusqu 'à sa scission au terme du premier trimestre de l'année 2019.