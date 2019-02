Maroc: Début de l'opération de numérisation des manuscrits qui étaient en lice pour le Prix Hassan II

Le ministère de la Culture et de la Communication - Département de la culture a entamé la numérisation de 467 documents qui étaient en lice pour le Prix Hassan II des manuscrits de 2018. Menée dans le cadre du projet de collecte et de préservation des manuscrits des bibliothèques nationales, cette opération s'inscrit en droite ligne des efforts déployés par ledit département en vue de préserver et valoriser le patrimoine culturel manuscrit, indique le ministère dans un communiqué.

Ce patrimoine manuscrit sera copié sur un support électronique qui facilitera la recherche et la visualisation des contenus sans avoir besoin du document original, ajoute la même source. Le ministère, la Bibliothèque générale et archives de Tétouan, la Bibliothèque de la Faculté de lettres de Rabat, la Fondation du Roi Abdelaziz à Casablanca, la Fondation Allal El Fassi à Rabat, la Bibliothèque de la mosquée Al Quaraouiyine à Fès et la Bibliothèque de la Médersa Ben Youssef à Marrakech s'attèlent à la numérisation des manuscrits conservés dans ces établissements, fais savoir le communiqué. Selon la même source, l'ensemble des manuscrit de la Bibliothèque nationale du Royaume ont été numérisés entre 2012 à 2018, soit un total de 852 manuscrits et 716 documents. Le ministère de la Culture et de la Communication s'emploiera également à la numérisation des contenus de la Bibliothèque de la Grande mosquée de Meknès relevant de ce département, qui compte 751 manuscrits.