Afrique: CAF CC - La Renaissance de Berkane en grande forme

En tête du groupe A de la Coupe de la Confédération CAF Total, la RSB dominent ses opposants marocains. Après s'être qualifiée pour la phase de poules en gagnant tous les matches joués à l'extérieur, la Renaissance débute cette deuxième phase en force : un match nul en déplacement et une victoire à domicile contre la Hassania d'Agadir (2-1).

Les Berkanais ont fait preuve de combativité et d'un savoir-faire technique qui a séduit les supporters du stade municipal en effervescence. L'absence de l'artificier maison, Laba Kodjo, laissait planer le doute sur l'efficacité de l'attaque, mais le coach Mounir Jaaouani connait bien son adversaire du jour pour l'avoir a rencontré à maintes reprises en championnat et aux éliminatoires de la Coupe du Trône.

Il fallait donc jouer rapide, avec beaucoup d'engagement, en fermant les couloirs pour pouvoir tenir au respect les poulains de Miguel Angel Gamondi. La potion de Jaaouani a eu l'effet escompté puisque ses protégés ont établi leur domination et inquiéter le gardien Abderrahmane Houasli à plusieurs reprises. Le beau plateau a été cependant égratigné par des escarmouches entre joueurs avec un nombre important de passes et de tirs ratés et de cartons. Le gardien Houasli sauva deux occasions franches et, contre le cours du jeu, les visiteurs ouvrent la marque par Melouki qui dévie de la tête (0-1 ; 45e). Les Gadiris n'avaient pas encore terminé de se congratuler qu'Alain Traoré égalise de la tête dans la foulée (1-1).

En seconde mi-temps, les deux équipes optent pour l'attaque mais les joueurs optent pour des tirs lointains. Mais le libero I. Dayo va enfin libérer les gradins et le staff technique berkanais en déviant victorieusement de la tête (2-1 ; 69e). L'addition aurait pu être plus salée si H. Laachir avait exploité le cadeau de la défense gadirie à la 73e.

Bonne opération donc pour la RSB qui se positionne à la tête du groupe A avec un total de 4 points suivie d'Otôho Oyo et du Raja de Casablanca avec 2 points chacun après avoir réalisé leur second match nul et du Hassania d'Agadir avec un seul point.