Mali: Lutte contre le chômage des jeunes - Lancement des travaux de pavage pour 2 050 Journées de travail cumulées

Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga a procédé ce mardi 12 février en fin de journée à la pose du premier pavé de roche du chantier école d'aménagement de la Rue Ali Farka Touré à Lafiabougou, en commune IV du District de Bamako. Ce projet sera exécuté par 20 jeunes de la commune pour 2 050 journées de travail cumulées. Le coût total est de 98 202 220 FCFA dont 95% versés par l'APEJ et 5% par la Mairie.

Fruit d'un partenariat entre la mairie de la Commune IV et le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, à travers l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes , le projet consistera en la réalisation de travaux d'aménagement et d'assainissement sur une plateforme de 7 mètres de largeur et 400 mètres de longueur. Egalement , il s'agit d'une création de 2 050 Journées de travail au profit des ouvriers tous de la commune IV du district de Bamako , selon le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne. Amadou Koïta .

Dans le cadre de la résolution de la problématique de la qualifications des jeunes, l'approche Haute Intensité de main-d'œuvre (HIMO) est une stratégie efficace basée sur une technique qui privilégie la formation de la main d'œuvre capable d'être mobilisée à tout moment sur les grands chantiers et l'utilisation des matériaux locaux, de constituer des GIE et autres associations facilitant la réalisation d'infrastructures socioéconomiques.

Le projet permettra en outre d'améliorer la praticabilité de la rue avec le dallage des accotements ainsi que la réhabilitation des caniveaux pour le drainage des eaux usées et de pluie. Il contribuera donc à former des jeunes sur les techniques de taille et de pose de pavés de roche, à renforcer les compétences locales dans le domaine de l'entretien de telles infrastructures et créer des emplois à travers la promotion de l'approche HIMO.

Mieux il impactera sur le développement du secteur du pavage des voies urbaines tout en améliorant l'assainissement et le cadre de vie des populations, la sécurité des usagers et des riverains de la voie, la lutte contre la pauvreté à travers la distribution de revenus à la main d'œuvre locale.

En formant les jeunes, l'objectif visé reste indéniablement la réduction du chômage, une meilleure qualification des ressources humaines et le développement local.

S'adressant à la presse, le Premier ministre a mis l'accent sur les avantages liés à l'aménagement des voies suivant la méthode HIMO et qui combinent préservation des emplois dans les carrières de production, création de d'emplois et de qualification des jeunes sur les chantiers-écoles, amélioration du cadre de vie, etc. Il a annoncé la réalisation de nombreux chantiers similaires à travers le pays. Il a enfin rendu hommage à Feu Ali Farka Touré dont la famille a agrémenté la cérémonie à travers de belles prestations musicales.