Sénégal: Sabotage du scrutin / Me Wade réajuste ses propos - «Nous allons empêcher le vote en brulant les urnes»

En conférence de presse tenue hier, mercredi 13 février, Me Abdoulaye Wade est revenu sur sa déclaration du 7 février dernier quand il demandait aux Sénégalais de « brûler leurs cartes d'électeur pour empêcher le vote». Hier, il a réajusté ses propos en disant de «ne pas brûler les cartes d'électeurs ni les maisons mais on va empêcher le vote en brûlant les urnes». Et Me Wade d'arguer que si les Sénégalais comptent éliminer le président Macky Sall en allant voter, ils se trompent car tout le dispositif est là pour frauder.

Me Abdoulaye Wade revient sur la déclaration faite à son QG, lors de son arrivée à Dakar, le 7 février dernier. En effet, l'ancien président avait demandé que les gens brûlent leurs cartes d'identité pour empêcher le vote. Hier, mercredi 13 février 2019, lors d'une conférence de presse, il a dit : «Ne brûlez pas vos cartes d'identité, ne brûlez pas les maisons.

Par contre, nous allons nous opposer à la tenue de cette élection en brûlant les urnes. Nous ne participerons pas à une élection qui est déjà gagnée d'avance, Macky Sall a créé des bureaux de vote fictifs et le 24 février, dès les premières heures du vote, il a 352 420 suffrages. D'ailleurs dès demain, nous allons en tournée à l'intérieur du pays pour rencontrer les populations et discuter avec elles de notre démarche ». Et Me Wade de préciser : « Cette tournée concerne tout les départements du Sénégal, allez dans les 190 préfectures pour parler avec les préfets ».

Poursuivant son propos, il affirmera que le fichier électoral n'a pas été audité et le parrainage qui est fait au Sénégal n'existe nulle part dans le monde. Prenant l'exemple de la France, il dira qu' « en France, on demande aux candidats de déposer des fiches de 500 parrains. La deuxième fraude est la carte électorale qui est la carte géographique du Sénégal, ils l'ont utilisée pour créer des bureaux de votes fictifs, car ces centres de vote se trouvent dans des abris provisoires ».

Selon Me Wade d'ailleurs, ce n'est pas Macky Sall qui l'a battu en 2012 mais c'est l'électronique. Parce que, lui ne maitrisait pas le comptage des voix par l'ordinateur alors que la fraude est faite automatiquement, lors du vote. Conclusion : que ceux qui croyaient que Abdoulaye Wade a abandonné sa logique de saboter les élections du 24 février prochain se détrompent. Le «Pape du Sopi» est plus que déterminé à tenir sa promesse.