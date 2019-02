Cote d'Ivoire: In memoriam - Joëlle C et Kader N'Dao nous quittaient un 14 février

14 février 2008-14 février 2019, déjà 11 ans que la chanteuse ivoirienne, Joëlle C, a tiré sa révérence suite à un mal pernicieux. Joëlle C repose dans son village natal Grand Akoudzin dans le département d'Adzopé.

Quant à Kader N'Dao, il s'en est allé il y a de cela deux (2) ans (14 février 2017-14 février 2019). Le journaliste-animateur a été inhumé au cimetière municipal de Yopougon. L'artiste-chanteuse et le journaliste-animateur restent encore dans le cœur de bon nombre d'Ivoiriens.

Née le 13 juillet 1970, Joëlle C a débuté sa carrière artistique comme choriste dans l'Orchestre « Assikongo » qu'elle intègre en 1984. Peu après, en 1985, elle rejoint l'orchestre tradi-moderne TP Audiorama. Joëlle C va ainsi faire son chemin avec des ascensions fulgurantes. En 1996, Joëlle C de son vrai nom Séka Yaba Joëlle sort son premier album baptisé Ayela. La chanteuse connaît un très grand succès grâce à ses nombreux tubes à savoir, Ayela 1996, Jala 1998, Yéka (héritage) 2000, en 2002 Prends-moi c' l'amour... Son dernier album intitulé Kita sorti en 2007 et composé de 10 titres (Samba II, Seigneur, Elékèké, Amigo, Comme Dieu et Attié Mix, etc.) a aussi été beaucoup apprécié par ses fans.

Animateur de l'émission "Midi première" et du concours de musique "Podium", Kader N'Dao a confirmé son talent d'animateur avec l'émission bi-hebdomadaire "Yekan N'gowa". Mais on le retrouvait aussi sur Fréquence 2 en duo avec Dorothée Adou pour apporter la bonne humeur. Il fait partie d'ailleurs des premiers animateurs qui ont boosté la chaîne Fréquence 2 avec Birame Diawara, Jean Claude Kodjané, Consty Eka, John Jay...

Mais, pour perfectionner son art, Kader N'Dao retourne au studio-école et s'essaie au journalisme sportif. Doté d'une voix impressionnante, Kader N'Dao, l'un des élèves de Roger Fulgence Kassy (Rfk), part aux États-Unis, où il a passé plus 10 années. Avant de revenir en Côte d'Ivoire avec plusieurs projets dans sa valise. Six mois avant son décès, il aidait au développement d'une radio pour la structure Abidjanshow.com.