Cote d'Ivoire: Nécrologie - Kouassi Kodjo Jean Jacques

Sa Majesté Nanan AssouM ou Kangah Roi des Abouré Ehè de Moossou, Nanan Tano chef du village d'Adiaké, Nanan Ahouzan Kacou chef des N'Zima d'Adiaké, M. Amontchi N'Dédé, chef de famille Mafolè et enfants à Tiapoum et Nouamou, le chef de famille AllonhoM.ba Assinie, Tiapoum, Adiaké, M. Aka Ettein Léonard chef de la grande famille Assokopouè de Moossou, la grande famille Assokopouè à Moossou, la famille Kodjo Kouassi Alphonse à Adiaké, Assinie et Tiapoum, les familles

Dodou Ayoua et Dodou Kouassi à Moossou, Abidjan et Paris, la grande famille Attoumo à grand Bassam, grand Lahou et Assinie, la famille Anoh Metchi Pierre frères et sœurs à Tiapoum, Adiaké et Bassam, la famille Bilé et enfants à Agnibilékro, Abidjan et au Ghana, la famille Gnui AsseM.an et enfants à Adiaké, Nouamou et Ghana, famille Kacouchia et enfants à Agnibilékro, Abidjan et Azuretti, famille N'Dah Aka et enfants à Adiaké, Kakoukro et Azuretti, M. Djawlan Morrison et enfants à Abidjan et Adiaké, M. Hamilton Bilé Isaac et frères, M. Mabio Kacou Jean-Baptiste frères et sœurs et épouses à Moossou et Abidjan, M. et Mme Djouka Anzeni et enfants à Moossou et Abidjan, M. et Mme Mabio Serges et enfants à Abidjan, M. et Mme Adielousse et enfants à Abidjan, son épouse, veuve Kouassi Kodjo Jean Jacques née Attoumo Assouan Aimé Virginie, ses enfants et leurs conjoints : Guy Alain, Serges Patrick, Marie Lynda, Marc Axel, Gnamkessia Coralie, Sephora Marie Colombe, Yann Damien, ses sœurs et leurs conjoints, M. et Mme N'Chot née Kouassi Ndaka Amoa Louise et enfants, M. et Mme Magui née Kouassi Akassi Henriette et enfants, M. et Mme Gryson née Kouassi Assèrè Adèle et enfants, M. et Mme Patron née Kouassi Yevillè Manzan Brigitte et enfants, ses amis, M. et Mme Kouadio, M. et Mme Metch, M. et Mme Koumi, Mme Diby, M. et Mme Akrobou, l'Abbé Akmel, commissaire Kacou, les familles alliées : Attoumo, Hamilton, Morrison, Sagnot, N'Chot, Mandjoba, Kouao Etienne, AhiM.an, Gryson, Patron, Akebo, Aboidjè, Danho, Tchicaya, Koné Alexis, très sensibles aux nombreuses marques d'affection, d'amitié, de solidarité, de soutien moral, spirituel et financier qui leur ont été témoignées lors du rappel à Dieu le 24 décembre 2018 à Abidjan de leur fils, époux, père, grand-père, frère et ami: KOUASSI KODJO JEAN JACQUES, Ex Cadre à la Sgbci, Ex DG Ecobank Niger, Ex Dg de la Bfa, Ex Conseiller du Ministre Chargé des Affaires Présidentielles. Dans l'impossibilité de toucher individuellement toutes les personnes qui se sont associées à leur douleur, les prient de trouver ici l'expression de leur profonde gratitude et de leur infinie reconnaissance. Ils remercient particulièrement : Son excellence Allassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. M. Téné Birahima Ouattara, Ministre des Affaires Présidentielles, Dr Aka Aouélé, Président du Conseil Général du Sud Comoé M. et Mme Adama Bictogo, M. Hien Sié Maire de la commune d'Adiaké, M. Ollo Germain, Commissaire Colonel Coulibali Christophe, Commissaire Colonel Soulama Bakari, Lt Colonel Sanogo, M. Aka Felix, famille Danho Lucas Alain, veuve M'Bahiablé Rosalie, veuve Odile Moulod, Mme Bernadette Kacouchia, M. N'da Sylvain, la famille Akoubé, Mme Chicaya, Mme Brignan Elisabeth M'Boua, Mme Ohowo Sarr Marie Louise, les enfants N'kayo Gnango Clément, M. et Mme Zoumana, Mlle Amah Germaine, M. et Mme N'guéssan Essey, famille Djirabou, famille Djoman, EhuI Frédérique, Ehui Jérôme, Aby Frédérique et Boniface Ahua, M. et Mme Amelin, Assavo Adi, Mme Fatho Ernestine, les collègues de Jean jacques Kodjo à la Présidence de la République, l'Amicale des femmes du port autonome d'Abidjan, M. et Mme Yao Baya, Mme HOBA Suzanne, M. et Mme Tété, famille Abo, Mme Ouattarra Alphonsine, les conseils paroissiaux et presbytéraux de Saint Albert le Grand de Cocody et Saint Louis d'Adiaké.

