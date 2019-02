Cote d'Ivoire: Nécrologie - Diabaté Massara-Matogoma

SEM. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, El Hadj Diabaté Nouhou dit Monyfo, Chef Kabla de Kenibala, Professeur Moustapha Diabaté, Mme Henriette Dagri Diabaté, Grande Chancelière, Mme Ly Ramata, Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, M. Mabri Toikeusse, Ministre de l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique et familles, le Général Issouf Koné, Ancien Grand Chancelier, Chef de la Kabla Mabala, Hadja Fanta et soeurs, El Hadj Diabaté Aboulaye, Chef d'Entreprise à Abidjan, El Hadj Zakaria,

El Hadj Commissaire Diabaté Seydou à Abidjan, Me Kouyaté Franck et famille à Abidjan, Gaoussou Diabaté, Mme Diabaté M'man à Toumodi, Hadja Kouyaté Namandi à Abidjan, Hadja Diabaté Gnaman

à Korhogo, Hadja Diabaté Mariam à Abidjan, Mme Bogui Élizabeth à la Primature à Abidjan, Mme Awa Damba à Abidjan, Mme Bourgouin née Diabaté Fanta, M Touré Abdoulaye à Dimbokro, Diabaté Almami à Abidjan, Mme Diabaté Nassi, Enseignante à Paris, M. Mme Diabaté Mory et Famille à Abidjan, M Diabaté Souleymane à New York, Mme Diabaté Mamian à New York, M. Diabaté Hamed à Abidjan, Mme Diabaté Mangbê à Abidjan, Mme Koné neé Diabaté Rokia et époux à Abidjan, Mme Coulibaly née Diabaté Nafy et époux à Abidjan, Mme Touré née Diabaté Massogbê et époux à Abidjan, M. Diabaté Sory, Vice-Président à la FIF, M. Koita Zoumana, Chef d'Entreprise à Abidjan, M. Doumbia Hamed, Chef d'Entreprise à Abidjan, Sem Abou Touré, Ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'Unesco, SEM l'Ambassadeur Cissé Seydou à Rôme, Mme Koné Aminata à l'Ambassade de Côte d'Ivoire au Canada, le Président N'guessan Koffi Bernard, M. Koffi N'guessan la Taille, Président du Conseil Général, M. Bilé Djémeléou, Maire de Dimbokro, L'honorable Séraphin Yao, Député de Dimbokro-commune et le doyen Moritiéba Cissé, Chef des Kablas d'Odiénné et Dimbokro, M. Doumbia Hamadou, Concessionnaire à Abidjan, M. Diabaté Moussa au Trésor, M. Brahima Dembélé, M. Sékou Diane et famille à Adzopé, M. Mamadou Touré à Abidjan, Colonel Baba Sylla à Abidjan, M. Hamadou Kaloga, Enseignant à Bouaké, Amadou Kouayaté, PCA Bridge Bank, Adama Coulibaly, Directeur de Cabinet MEF, DG Lonaci, Dramane Coulibaly: les Grandes Familles de Drissa Coulibaly à Dimbokro, Diabaté, Kouyaté, Camara, Touré, Koné, Doumbia, Sahko, Diarra, Coulibaly, Ly, Touré, Ouattara, Sylla, Doumbia, Traoré, Fian, Coulibaly de Tingrela et Touré Kalou à Treichville, la famille Bomou Mamadou et la Communauté Musulmane de Dimbokro ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fille, nièce, petite-fille, mère, soeur: DIABATE MASSARA-MATOGOMA, Ex-Membre du Conseil Général de Dimbokro. survenu le Lundi 11 Février 2019 au CHU de Treichville. Levée du corps le vendredi 15 février 2019 à Ivosep VGE, Salle Félix Houphouët de 08h00 à 9h00 suivie du Transfert du corps à Dimbokro, 13h00: Prière du Djoumah à la grande Mosquée Dioulakro et l'enterrement au Cimetière Municipal de Dimbokro, 14h00: Sarakagbani dans la Cour Familiale, Dimanche 17 février 2019: Cérémonie du 7ème jour à Abidjan, Université Nord-Sud Vridi à partir de 9h00. Paix à son âme !

