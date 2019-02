Sénégal: Macky charme l'électorat des logements du «Plan Jaxaay» - 2200 titres de propriétés offerts gracieusement aux attributaires

Une décision historique dans le cadre des logements sociaux, avec 2200 titres de propriétés offerts, c'est l'opération de charme du président sortant Macky Sall, en direction des habitants de «Plan Jaxaay». Mais cela n'enchante pas tout le monde.

Le président sortant vient d'offrir 2200 titres de propriétés aux habitants du «Plan Jaxaay» (Dakar). Alors que certains crient à la mascarade de l'Etat sur un projet de relogement social émaillé de scandales, d'autres estiment que l'Etat est obligé de céder car les attributaires peinent à payer la location-vente, avec un taux de recouvrement de 1,6% en septembre 2017; ce après 11 ans d'exploitation des contrats de location-vente signés avec la SN-HLM.

Quid des populations de Tawfekh-Yaakaar qui sont relogées dans les mêmes circonstances que Jaxaay ? C'est le ministre d'Etat Mbaye Ndiaye, accompagné du Dg de SN-HLM, qui apporte la nouvelle aux populations de «Jaxaay ». Et Mbaye Ndiaye de révéler, à l'endroit de ceux qui avaient déjà versé une somme que «tout le reste sera épongé par le président Macky Sall et les titres vous seront remis, incha-Allah... Il a aussitôt instruit le Dg de SN-HLM pour la signature de tous les documents»», a laissé entendre le Directeur des structures de l'APR.

Pour le Dg de la SN-HLM, les attributaires auront leurs titres dans moins d'un mois. «Nous venons exécuter la décision du président qui a pris une décision historique dans le cadre de l'habitat social au Sénégal. Un Bureau opérationnel sera créé pour la circonstance pour la signature des 2200 titres de propriété», a fait savoir Mamadou Kassé.

«OUBY DEUK» : 386 MAISONS INACHEVEES SQUATTEES PAR DES NON AYANTS-DROIT

Depuis un bon bout de temps, on constate un phénomène qui prend de l'ampleur dans la grande cité de Jaxaay, initialement conçue pour 3000 logements et dont les 386 sont encore inachevées. Des gens non identifiés de la base de données du programme de logement Jaxaay squattent ces maisons qui sont inachevées.

Ces personnes, sous la complicité de quelques délégués de quartiers, qui leur avaient octroyé des attestations fictives moyennant de l'argent, viennent avec des portes, zincs et même de toiles pour procéder à la finition des maisons et y loger avec leurs familles. On nous a soufflé que parmi ces «Ouby deuk» figurent des impactés du TER. Il y a eu même des batailles rangées entre ayants droit attendant que leurs maisons soient achevées pour venir y habiter et ces centaines de personnes qui squattent illégalement ces logements.

La décision de les expulser avait été agitée, mais jusque-là aucune action allant dans le sens de les déloger n'a été effectuée par les autorités en charge du Plan Jaxaay. Une situation qui continue d'irriter les ayants droit dans l'attente de leurs maisons pour loger leurs familles tenaillées par les frais de loyers. En attendant, l'octroi de ces 2200 titres de propriété ne risque-t-il de compliquer la donne ? Les ayants droit dans l'attente sont-ils concernés par la mesure ? Qu'en est-il des populations du programme Takhfew Yakaar qui ont été relogées de la même situation que Jaxaay ? Autant de questions que se posent ces populations au moment où le Dg de la SN-HLM annonce que le chef de l'Etat veut boucler le projet de relogement.