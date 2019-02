Afrique: ½ de finale CAN u20 / Sénégal - Afrique du sud (1-0) - Les Lionceaux s'offrent une 3e finale d'affilée

Le Sénégal s'est hissé pour la troisième fois d'affilée, à la finale de la CAN des moins de 20 ans. Les Lionceaux ont réalisé cet objectif ce mercredi 13 février, en dominant l'Afrique du Sud (1-0), en demi-finale. Les poulains de Youssoupha Dabo rejoignent les Aiglons du Mali qui ont créé la sensation en écartant les juniors nigérians au bout de l'épreuve des tirs au but (4-3)

Le Sénégal a accédé à la finale de la 21e édition de la Can des moins de 20 ans en sortant victorieux de la demi finale qui l'a opposé, ce mercredi, au stade Seyni Kountché de Niamey, à l'Afrique du Sud. Dominateurs, les Lionceaux ont pourtant eu du temps à se procurer des occasions et se heurtent vite à un bloc bas des Sud Africains. En deuxième mi-temps, les Lionceaux restent sur le même tempo. Ils parviendront à résoudre l'équation tactique sud africaine et à forcer la décision à la 70e minute. C'était suite à un débordement sur l'aile ; un slalom de l'attaquant sénégalais et d'un tir dévié dans ses propres buts par Givemore Khupe. Suffisant pour sceller le sort de la rencontre et permettre au Sénégalais de filer en finale.

Les Sénégalais affronteront dimanche leurs voisins maliens avec l'objectif de soulever enfin le trophée, après deux échecs consécutifs en finale. Après deux tentatives infructueuses en finale des CAN U20 2015 (face au Nigeria) et 2017 (face à la Zambie), le Sénégal a encore rendez-vous dimanche prochain, avec un premier trophée continental de l'histoire de son football. Il sera tout aussi inédit pour leur adversaire Malien. Ce derby sous régional sera une sorte de remake de la première rencontre ayant opposé les deux équipes lors de la première journée du groupe A et soldé par une courte victoire des juniors sénégalais (2-1)